«Металіст» програв вирішальний матч і не виступатиме у Прем'єр-лізі



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Тренер Руслан Костишин колись грав у Прем'єр-лізі в складі «Дніпра» і «Кривбасу». Тепер він може вивести в УПЛ «Колос» ФК «Колос»

У перехідних матчах вимальовується Галицько-Волинське дербі

В українській першій лізі з футболу відбувся заключний, 30-й тур чемпіонату-2018/2019. Чемпіон змагань і відповідно команда, яка потрапляє у Прем'єр-лігу напряму, визначилася достроково. Перемігши сьогодні 2:0 у Миколаєві, СК «Дніпро-1» тільки зміцнив своє лідерство. Набравши 67 очок, найближчого переслідувача команда Дмитра Михайленка випередила на 13 пунктів.

Головна інтрига заключного змагального дня полягала в боротьбі за друге-третє місця, які дають змогу взяти участь у перехідних матчах за право виходу в УПЛ. Напередодні нинішніх поєдинків «Колос» із Ковалівки, луцька «Волинь» і харківський «Металіст» мали рівну кількість очок - по 51-му. Додаткової інтриги протистоянню додавали передматчеві балачки про те, хто кого купує і хто кого стимулює.

У підсумку з тріо претендентів виграв лише «Колос», котрий здолав на власному полі київський «Оболонь-Бровар». При цьому команда Руслана Костишина першою пропустила (на 27-й хвилині відзначився Артем Ковбаса), але в компенсований до першого тайму час рахунок зрівняла (Віталій Гавриш), а на 52-й хвилині вийшла вперед - забив Олег Ільїн. «Оболонь» спромоглася відігратися на 67-й хвилині завдяки голові Микити Безуглого. Але на 77-й хвилині той же Гавриш забив м'яч, який може стати для «Колоса» історичним. Тепер ковалівці 4 і 8 червня гратимуть перехідні матчі з 11-ю командою Прем'єр-ліги - «Чорноморцем» чи «Арсеналом» - і в разі перемоги вперше в історії потраплять до елітного ешелону українського футболу.

А ось «Металіст» матч, який треба було вигравати, програв. Харків'яни поступилися у Краматорську місцевому «Авангарду» - 0:1. Єдиний м'яч у складі переможців на 72-й хвилині з пенальті провів Віталій Собко. При цьому з 77-ї хвилини господарі після вилучення Владислава Савіна грали у меншості. Але скористатися чисельною перевагою слобожанці не змогли.

У підсумку третє місце, зігравши у Горішніх Плавнях 0:0 з «Гірником-Спортом», посіла «Волинь». Лучани у перехідних матчах гратимуть з десятою командою УПЛ, якою з великою долею вірогідності будуть львівські «Карпати». Й без того принциповому Галицько-Волинському дербі додаткової інтриги надає той факт, що очолює волинян багаторічний страж воріт львів'ян Андрій Тлумак, а в складі команди грають донедавна знакові футболісти галичан Денис Кожанов і Младен Бартуловіч.