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    Гру «Динамо» припинили через бійку. Тренер також махав кулаками

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    Самба Діалло спровокував бійку - Гру «Динамо» припинили через бійку. Тренер також махав кулаками
    Самба Діалло спровокував бійку
    фото з відкритих джерел

    Неприємний інцидент спровокував найперспективніший нападник кия

    Молодіжна команда київського «Динамо» не змогла завершити контрольний матч проти 19-річних однолітків з турецького «Антальяспору». Гру перервали за кілька хвилин до фінального свистка через бійку, яка розпочалася після незарахованого голу нападника українського клубу Самби Діалло. Арбітр визначив положення «поза грою», хто щось сказав, когось штовхнув, і почалося з’ясовування стосунків. Про це повідомляє xsport. Гру зупинили за рахунку 2:2.

    На допомогу 19-річним хлопцям прийшов навіть тренер «Динамо» Ігор Костюк.

    Молодіжна команда «Динамо» вийшла до плей-оф Юнацької ліги УЄФА і зараз до них готується.

    Самбу Діалло хотів придбати «Манчестер Сіті», проте президент клубу Ігор Суркіс не прийняв пропозицію англійського клубу.

    Раніше Суркіс розповів, чому не розглядає кандидатуру Шевченка на роботу в «Динамо».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ бійка ФК «Динамо» Ігор Костюк
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    Гру «Динамо» припинили через бійку. Тренер також махав кулаками