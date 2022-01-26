З'явилося відео бійки між «Динамо» і «Антальяспором»

Інцидент спровокував нападник киян Самба Діалло

Молодіжна команда київського «Динамо», яка готується до плей-оф Юнацької ліги УЄФА в Туреччині, провело контрольну гру з однолітками з «Антальяпору». Гру було перервано на 89-й хвилині за рахунку 2:2 через бійку.

Сутичка розпочалася після того, як арбітр не зарахував гол нападника киян Самби Діалло. На цьому трансляція на динамівському ютюб-каналі перервалася. Але відео з’явилося в мережі. Самба в центрі поля комусь дав по ногах і розпочалася штовханина. Але Діалло так рознервувався, що навіть штовхнув арбітра. Команди наче заспокоїлися, але згодом бійка поновилася з новою силою і в ній взяв участь і тренер «Динамо» Ігор Костюк.

Самбу Діалло хотів придбати «Манчестер Сіті», проте президент клубу Ігор Суркіс не прийняв пропозицію англійського клубу.

Раніше Суркіс розповів, чому не розглядає кандидатуру Шевченка на роботу в «Динамо».