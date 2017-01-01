Гвардіола в Харкові замовив 500 пляшок води і 70 бананів

Став відомий райдер «Манчестер Сіті» на матч з «Шахтарем»

У середу, 6 грудня, в Харкові відбудеться матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар» приймає «Манчестер Сіті». «Гірникам», щоб не залежати від протистояння «Наполі» з «Фейєноордом», потрібно набрати мінімум одне очко, яке виведе підопічних Паулу Фонсеки в



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Став відомий райдер «Манчестер Сіті» на матч з «Шахтарем»

У середу, 6 грудня, в Харкові відбудеться матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар» приймає «Манчестер Сіті».

«Гірникам», щоб не залежати від протистояння «Наполі» з «Фейєноордом», потрібно набрати мінімум одне очко, яке виведе підопічних Паулу Фонсеки в плей-офф Ліги чемпіонів. «Ман Сіті» вже давно гарантував собі вихід з групи.

Англійський клуб прилетить до Харкова в понеділок увечері.

У вівторок підопічні Жузепе Гвардіоли проведуть традиційне передматчеве тренування, на яку замовили 60 кг льоду, 200 пляшок води, чай і каву на 25 персон, фрукти та 30 бананів.

На матч «Ман Сіті» запросив 100 кг льоду, 300 пляшок води, чай і каву на 30 персон, 40 бананів, а також фрукти.

Після гри «Ман Сіті» переночує в Харкові і в четвер в обід полетить додому.

Цікаво, що «Шахтар» на матчі підтримають 10 тисяч «Зорро». На сидіннях центральних секторів стадіону «Металіст» будуть розкладені 10 000 масок Зорро, які вболівальники зможуть одночасно надіти під час виконання гімну Ліги чемпіонів.

Джерело: Сегодня