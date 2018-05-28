Харлан виграла міжнародний турнір з фехтування в Туреччині

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Ольга Харлан

Бронзову медаль турніру здобула ще одна українка Олена Вороніна

Ольга Харлан стала переможницею міжнародного турніру-сателіта в турецькій Анталії.

Українка виграла п'ять боїв з шести в груповому раунді, після чого стартувала в турі прямого вибування під другим номером посіву. У першому поєдинку Харлан обіграла угорку Бриджіт Пентек (15:8), далі вибила з боротьби співвітчизницю Аліну Комащук (15:6), у півфіналі не зазнала проблем з білорускою Ганною Іваніщанкой (15:5), а у вирішальному поєдинку з мінімальною перевагою вирвала перемогу у іншій представниці Білорусі Дар'ї Андрєєвої (15:14).

Бронзову медаль турніру здобула ще одна українка Олена Вороніна, яка в 1/2 фіналу програла Андрєєвої з рахунком 10:15. Також в топ-8 потрапило відразу п'ять українок: Харлан, Вороніна, Комащук, а також Юлія Бакастова і Олександра Мамонтова.

Зазначимо, що лідери збірної Харлан і Комащук пропустили попередні змагання, що йдуть у залік Кубка світу, оскільки вони проходили в Москві. У Росії ж виступив резервний склад команди з п'яти чоловік.

У нинішньому сезоні Харлан вже встигла виграти два етапу серії Гран-прі в Канкуні і південнокорейському Сеулі.

Нагадаємо, на минулій Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Ольга Харлан завоювала дві медалі – бронзу в індивідуальній першості, а також срібло у складі жіночої збірної з фехтування на шаблі.

Крім того, в активі фехтувальниці золото Пекіна-2008, а також бронза Лондона-2012.

Джерело: zn,ua