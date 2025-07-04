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20-річний мотогонщик загинув під час тестових заїздів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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20-річний мотогонщик загинув під час тестових заїздів
Борха Гомес очолював загальний залік чемпіонату Європи

Трагедія сталася на трасі в Маньї-Курі (Франція)

20-річний іспанський мотогонщик Борха Гомес трагічно загинув внаслідок аварії під час тестових заїздів третього етапу чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Team Laglisse, за яку виступав спортсмен.

«З величезною скорботою повідомляємо, що Борха Гомес помер на трасі Маньї-Кур після важкої аварії під час першої сесії тренування етапу чемпіонату Європи. Крім видатних спортивних якостей, Борха назавжди залишиться у нашій пам'яті як чудова людина. Його доброта та світла посмішка житимуть у наших серцях, і ми завжди пам'ятатимемо його», – йдеться в офіційній заяві команди.

Трагедія сталася на трасі в Маньї-Курі (Франція). На момент інциденту Борха Гомес очолював загальний залік чемпіонату Європи.

Нагадаємо, футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася цієї ночі у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

Ми писали, що легендарний ямайський боксер Майк Маккаллум пішов із життя у віці 68 років. Йому дорогою до спортзалу стало зле, він зупинив машину, і незабаром помер.

Як повідомлялося, нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу помер після бою.

Теги: мотоспорт смерть спорт

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