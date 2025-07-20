Дюбуа прокоментував поразку від Усика

Для Дюбуа це вже друга поразка від Усика і третя загалом у його професійній кар’єрі

Даніель Дюбуа запевнив, що викладався у ринзі на усі сто відсотків

Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели реванш на стадіоні «Вемблі» у Лондоні. Українець нокаутував Дюбуа по ходу п'ятого раунду та став абсолютним чемпіоном світу. Британський боксер просто у рингу прокоментував програний двобій, передає «Главком».

Дюбуа запевнив, що викладався у ринзі на усі сто відсотків, але, все таки, віддав належне Усику. Він обіцяв попрацювати над помилками та повернутися знову.

«Це був просто один день. Ймовірно, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь. Я просто бився, повністю був у бою. Я просто намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо. Я повернуся. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову», – сказав Даніель.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.