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Дві українські волейбольні команди зіграють у єврокубках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дві українські волейбольні команди зіграють у єврокубках
«Епіцентр-Подоляни» зіграє в Кубку виклику

Україна матиме мінімальне представництво у наступному єврокубковому сезоні у волейболі

Україна буде представлена у єврокубковому волейбольному сезоні однією чоловічою та однією жіночою командами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україна матиме мінімальне представництво у наступному єврокубковому сезоні у волейболі – по одній команді серед жінок та чоловіків у третьому за силою турнірі. Про це стало відомо з офіційного списку клубів, що подали заявку на участь в євротурнірах.

Згідно з розподілом квот на єврокубковий сезон, в України була можливість заявити чотири команди в єврокубки – по одній у Лігу чемпіонів (у жінок – одразу в групу, у чоловіків – в кваліфікацію), а також по одній в Кубок ЄКВ / Кубок виклику.

У Лігу чемпіонів українські клуби не заявилися, натомість по одній команді – зареєструвалися для участі в Кубку виклику. Це зробили чоловічі «Епіцентр-Подоляни» (чемпіони України) та жіноча «Балта» (віцечемпіонки України).

За правилами, Кубок виклику розпочнеться зі стадії 1/32 фіналу і буде проходити у форматі плейоф до фіналу. Жеребкування турнірів відбудеться у вівторок, 15 липня. Перші матчі відбудуться наприкінці жовтня.

Загалом участь в єврокубковому сезоні, тобто у всіх трьох турнірах, візьмуть 208 клубів: 108 серед чоловіків та 100 серед жінок.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних за підсумками другого ігрового тижня Ліги націй-2025. Україна у ньому піднялась на 12-те місце.

За підсумками чотирьох матчів другого тижня волейбольної Ліги націй змінилась позиція України у світовому рейтингу збірних. Україна спрогресувала на одну позицію: піднялась на 12-те місце. Підопічні Рауля Лосано додали до свого активу 21.6 очко та обійшли у рейтингу Сербію.

Від 11-ї у рейтингу Канади збірна України зменшила відставання до 20.74 балів. Натомість Сербію «синьо-жовті» випереджають на 22.45 очка.

Найбільше балів до свого доробку Україна додала завдяки перемозі на тайбрейку над срібними призерами Ліги націй Японією – 10.81. Завдяки ж «сухій» перемозі над Туреччиною «синьо-жовті» заробили 7.99 очок, а після перемоги у чотирьох сетах над Болгарією додала 5.91.

Єдиної втрати очок Україна зазнала за підсумком поразки збірній Франції – 3.11.

Другий ігровий тиждень турніру Україна завершила на шостому місці турнірної таблиці з доробком у 15 очок, маючи однакову кількість залікових балів зі збірними Японії та Франції.

Третій змагальний тиждень Ліги націй з волейболу для збірної України розпочнеться у середу, 16 липня, матчем проти аутсайдера турніру Нідерландів: бодай одне очко у цій грі гарантуватиме «синьо-жовтим» місце у Лізі націй на наступний сезон.

Теги: волейбол спорт

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