Наша олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту здобула золото з результатом 1.91 м

Ярослава Магучіх перемогла на «бронзовому» етапі Континентального легкоатлетичного туру в бельгійському Льєжі. Про це повідомляє «Главком».

Наша олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту здобула золото з результатом 1.91 м. Цю висоту українка взяла з другої спроби, 1.94 м пропустила, а 1.96 м не змогла підкорити.

Перше місце Магучіх розділила з американкою Черіті Гафнагель (1.91 м). Бронза у Міхаели Груби з Чехії (1.86 м).

19 липня Ярослава змагатиметься на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

Етап у Лондоні – п'ятий у нинішньому сезоні, де відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок. На стартових етапах в китайських Сямені та Шанхаї українки двічі поспіль фінішували з однаковим результатом: Магучіх із «золотом», а Левченко у топ-4. Натомість в Стокгольмі і Парижі Ярослава двічі здобувала «срібло», а Юлія опинялась поза подіумом.

Суперницями українок на етапі Діамантової ліги у Лондоні стануть сім титулованих легкоатлеток, зокрема бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 та чемпіонка світу 2022 року Елеанор Паттерсон. Натомість дворазова срібна призерка Олімпійських ігор Нікола Оліслагерс, яка на двох останніх етапах перемагала Магучіх, пропустить старт у Лондоні.

Нагадаємо, російський стрибун у висоту Данило Лисенко заявив, що росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу.

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017 та дворазовий чемпіон Росії (2017, 2023).

Російських легкоатлетів відсторонено від міжнародних змагань через російську агресію проти України.