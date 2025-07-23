Легкоатлет Тарасюк приніс Україні бронзу Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Віталій Тарасюк фінішував третім у змаганнях зі спортивної ходьби на 5000 м

Третій день змагань Європейського юнацького олімпійського фестивалю юні українські олімпійці почали з бронзи. Про це повідомляє «Главком».

Легкоатлет Віталій Тарасюк фінішував третім у змаганнях зі спортивної ходьби на 5000 м з результатом 20:55.71. У цій дисципліні Віталій є рекордсменом України серед юнаків до 18 років.

Переміг італієць Ніколо Відал (20:22.43), срібло у іспанця Габріеля Гонсалеса (20:35.25).

Це четверта медаль збірної України на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є.

Нагадаємо, Україна здобула перше золото на XVIIІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Плавець Макар Яхно переміг на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 15:45.60. Українець лідирував з перших метрів запливу і до фінішу, випередивши срібного призера з Ізраїлю на 5 сек.

Загалом у збірної України в активі три нагороди за перші два дні змагань на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є.

До слова, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».