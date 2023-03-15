Гирьовий спорт – не для дівчат? Історія 14-річної чемпіонки Дар'ї Мосійчук (фото)

«Гирьовий спорт – це про вихід із зони комфорту, про відкриття себе заново і зусилля, які вимагають великої сили волі»

14-річна Дар’я Мосійчук з Радомишля на Житомирщині стала чемпіонкою України з гирьового спорту та виконала норматив «Майстра спорту»: вона зайняла перше місце в дисципліні Р-12' (гвардійський ривок 12 хв. із багаторазовим перекиданням), зробивши 132 підйоми гирі вагою 24 кг. Дівчина розповіла «Главкому» про свій шлях у цьому виді спорту.

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Займатися спортом дівчинка почала ще з дитинства. Зізнається, що за цей час встигла відвідати чи не всі гуртки у своєму місті, але більше року там не затримувалася.

Врешті, у 2020-му остаточно визначилася і зупинила свій вибір на волейболі та гирьовому спорті, де тренером був її тато: дівчинка прагнула стати витривалішою та сильнішою.

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«Гирьовий спорт вів і веде мій батько, до того ж це безкоштовно, тому я вирішила: а чому би й ні? Спочатку за мету в мене було просто знайти собі розвагу на літо, але це переросло в щось більше», – згадала Дар’я.

З першого заняття дівчинці все сподобалося, тому вирішила продовжити. Крім того, Дар’я має чимало хобі.

«Я дуже люблю дізнаватися і пробувати щось нове. Зараз мої улюблені заняття: готування їжі й танці, а також я люблю малювати, читати книжки та створювати відео», – розповіла спортсменка.

Нині вона тренується 6-7 разів на тиждень, а для підтримки фізичної форми виконує щоденно вправи – віджимання, присідання, підтягування. Тренер – Олександр Мосійчук, за сумісництвом батько Дар’ї.

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«Гирьовий спорт – це про вихід із зони комфорту, про відкриття себе заново і зусилля, які вимагають великої сили волі. Помилково вважати, що він – не для дівчат. Це стереотип, який поширюють ті, хто нічого не знає про цей вид спорту, який чудово підходить і чоловікам, і жінкам. Люди зміцнюють своє здоров’я, розвивають силову витривалість. З власного досвіду зауважу, що коли все робити правильно, дотримуватися усіх настанов та рекомендацій, то жодних проблем точне не буде. Бувають мозолі, їх лікую різними мазями. За моїми спостереженнями, у гирьовому спорті близько 60% – хлопці, решта – дівчата», – наголосила 14-річна спортсменка.

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Юна спортсмепнка стала чемпіонкою України з гирьового спорту та виконала норматив «Майстра спорту» фото надала Дар'я Мосійчук

Дар’я Мосійчук бере участь в чемпіонатах області та України серед юнаків, юніорів і дорослих. Зізнається, що не завжди задоволена результатом, але це ще одна мотивація працювати краще. Вона наполеглива, вимоглива до себе, за час спортивної діяльності суттєво підвищила самооцінку. Прагне бути успішною і в навчанні, і в спорті, тож намагається підтримувати баланс між школою, тренуваннями та змаганнями.

«Спорт позитивно впливає на моє навчання, тому що сам спорт дисциплінує, то ж ця дисципліна перейшла на моє навчання. Узагалі я намагаюся підтримувати баланс між школою та тренуваннями», – поділилася дівчинка.

Своїм найбільшим досягненням на даний момент спортсменка вважає І місце на чемпіонаті України з гирьового спорту серед дорослих та серед молоді, який проходив на курорті «Буковель».

«Спорт, будь-який, сам по собі складний. Щодо гирьового спорту, то тут ти змагаєшся лише зі своїм внутрішнім «Я». Іноді його дуже важко перемогти», – зауважила Дар’я.

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«Я отримала найбільшу нагороду за мої зусилля – досвід та покращення мого здоров'я. Знаю одне: не хочу зупинятися, хочу йти далі та ставати кращою», – розповіла чемпіонка.

Вона підкреслила, що хоч інколи їй і буває складно, проте воно того вартує. У юному віці дівчина має десятки медалей та грамот і здобула почесне звання «Майстра спорту».