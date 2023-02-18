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В Києві проходить турнір з греко-римської боротьби

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В Києві проходить турнір з греко-римської боротьби
Турнір з греко-римської боротьби

Сьогодні стартував Всеукраїнський турнір пам'яті Олександра Леонідовича Колчинського

В столиці розпочався Всеукраїнский турнір з греко-римской боротьби пам’яті дворазового олімпійського чемпіона О.Л. Колчинського. Організатором виступила Асоціація спортивної боротьби міста Києва. Турнір проходить в Міжрегіональній академії управління персоналом. Про це повідомляє aspi.com.ua.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять всіх загиблих спортсменів, які віддали своє життя захищаючі Україні від російської навали..

На змаганнях присутні члени федерацій спорту, видатні спортсмени , воїни ЗСУ, які захищають країну. Переможців чекають призи та подарунки.

Теги: спорт Київ греко-римська боротьба

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