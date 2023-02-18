В Києві проходить турнір з греко-римської боротьби

Сьогодні стартував Всеукраїнський турнір пам'яті Олександра Леонідовича Колчинського

В столиці розпочався Всеукраїнский турнір з греко-римской боротьби пам’яті дворазового олімпійського чемпіона О.Л. Колчинського. Організатором виступила Асоціація спортивної боротьби міста Києва. Турнір проходить в Міжрегіональній академії управління персоналом. Про це повідомляє aspi.com.ua.

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Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять всіх загиблих спортсменів, які віддали своє життя захищаючі Україні від російської навали..

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На змаганнях присутні члени федерацій спорту, видатні спортсмени , воїни ЗСУ, які захищають країну. Переможців чекають призи та подарунки.