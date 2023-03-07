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Міжнародна федерація гімнастики вдарила санкціями по головному російському тренеру

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міжнародна федерація гімнастики вдарила санкціями по головному російському тренеру
Ірина Вінер – колишня дружина російського олігарха Алішера Усманова
фото з відкритих джерел

Ірину Вінер відсторонено від роботи на міжнародних змаганнях на два роки

Головного тренера російської команди з художньої гімнастики Ірину Вінер відсторонено від роботи на міжнародних змаганнях на два роки. Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації гімнастики.

Термін усунення розпочнеться після скасування захисних заходів Міжнародної федерації гімнастики, пов'язаних із війною в Україні, за умови, що їх буде знято протягом п'яти років.

Російські ЗМІ повідомляють, що Федерація спортивної гімнастики РФ вивчить можливості подання позову щодо усунення Вінер.

Зазначимо, що Ірина Вінер – колишня дружина російського олігарха Алішера Усманова. 4 травня 2022 року Алішер Усманов подав на розлучення з дружиною після 30 років шлюбу. У липні стало відомо, що розлучення оформлено офіційно. У серпні 2022 року російська тренерка повідомила, що повернулася до колишнього прізвища – Вінер.

Днями Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила заборону на участь у змаганнях спортсменів і чиновників із РФ та Білорусі.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України відповіло, чому російські атлети, які підтримують злочини Путіна, досі не під санкціями. До слова, це питання регулярно піднімає «Главком». Український спортивний ресурс Tribuna створив базу таких спортсменів та закликає прихильників спорту відправляти інформацію для її наповнення. Лише ця база містить перелік з понад ніж 220 російських спортивних діячів, які прямо чи опосередковано підтримали російську агресію проти України.

Водночас Міжнародний олімпійський комітет не полишає спроб повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

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Теги: росія спорт художня гімнастика санкції

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