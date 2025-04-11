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«Шахтар» розгромив ЛНЗ у поєдинку чемпіонату України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Шахтар» розгромив ЛНЗ у поєдинку чемпіонату України
«Шахтар» здолав ЛНЗ 4:1 завдяки дублю Марлона, голу Траоре та автоголу Дайко

Після перемоги «Шахтар» займає третє місце в турнірній таблиці з 50 очками

Донецький «Шахтар» здобув впевнену виїзну перемогу над черкаським ЛНЗ у матчі 24-го туру Української Прем'єр-ліги, завершивши гру з рахунком 4:1. Про це повідомляє «Главком».

З самого початку гри «гірники» захопили ініціативу, що швидко відобразилось на табло завдяки дублю Марлона Гомеса. Спершу бразильський легіонер точно пробив у правий нижній кут після ювелірної передачі Бондаренка з кута штрафного майданчика, а згодом вдало зіграв на добиванні після удару Егіналду.

Між цими голами автоголом відзначився Айді Дайко, який невдало перехопив простріл Гомеса.

У другому таймі «Шахтар» продовжив створювати небезпеку завдяки активності Марлона, Кевіна та Егіналду, але воротар господарів Євген Кучеренко кілька разів виручив команду з Черкас.

ЛНЗ теж мало шанс забити – Ейнел вийшов сам на сам, але не зумів реалізувати момент. Все ж клуб з Черкас забив свій гол – після подачі з кутового м'яч у сітку відправив Хайдін Саліху. Проте вже в компенсований час Лассіна Траоре поставив крапку в матчі, оформивши четвертий гол «Шахтаря».

ЛНЗ (Черкаси) – Шахтар (Донецьк) – 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 7’ Марлон Гомес, 0:2 – 10’ Айді Дайко (автогол), 0:3 – 20’ Марлон Гомес, 1:3 – 86’ Хайдін Саліху, 1:4 – 90+2’ Лассіна Траоре

Після цієї перемоги «Шахтар» займає третє місце в турнірній таблиці з 50 очками, тоді як ЛНЗ залишився на 10-му місці з 25 балами.

До слова, дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025

Кубок України-2024/2025. 1/2 фіналу

23 квітня

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Україна» (попередньо, місце проведення буде підтверджено пізніше). 16:00
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк). Житомир. Центральний стадіон. 18:00

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, раніше визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.

Теги: УПЛ чемпіонат України НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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