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ЗСУ ліквідували російського футболіста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ ліквідували російського футболіста
Російські пропагандистські ресурси не повідомляють дату та деталі ліквідації окупанта

37-річний Слєпньов грав на позиції голкіпера

Сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Олександр Слєпньова. Про це повідомляє «Главком».

37-річний Олександр Слєпньов брав участь у футбольних турнірах любительського рівня під егідою Подольської федерації футболу. Він грав на позиції голкіпера.

Слєпньов був гравцем команд команд «Факел», «Динамо», «Пересвіт», «Адреналін», «Ветерани П-К».

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться завтра, 22 квітня. Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі його ліквідації.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

Сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ окупанти війна росія

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