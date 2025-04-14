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Яремчук став чемпіоном Греції у складі «Олімпіакосу»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Яремчук став чемпіоном Греції у складі «Олімпіакосу»
У цьому сезоні Яремчук провів 29 матчів у складі «Олімпіакоса», в яких забив вісім голів та віддав дві результативні передачі
фото: УАФ

Роман став четвертим українцем, якому вдалося виграти чемпіонат Греції

Гравець збірної України з футболу Роман Яремчук став чемпіоном Греції у складі «Олімпіакосу». Про це повідомляє «Главком».

У 3-му турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» нападника збірної України Романа Яремчука на своєму стадіоні приймав АЕК.

Наш футболіст вийшов на заміну на 90-й хвилині і встиг отримати жовту картку, а його команда зрештою здобула перемогу – 1:0 і достроково виграла чемпіонський титул сезону-2024/2025.

У цьому сезоні Яремчук провів 29 матчів у складі «Олімпіакоса», в яких забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.

Роман став четвертим українцем, якому вдалося виграти чемпіонат Греції. Раніше це вдалося зробити Дмитру Чигринському, Євгену Шахову і Євгену Хачеріді.

Нагадаємо, жіноча Євроліга оголосила символічні збірні сезону.

Капітан збірної України Аліна Ягупова, яка представляє іспанську «Валенсію», увійшла до першої символічної збірної. В середньому в цьому сезоні Аліна набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання.

Також до першої команди потрапили Габбі Вільямс, Емма Мессеман, які представляють «Фенербахче», Марія Конде з «УСК» , а також гравчиня турецького «Мурсіна» Ільяна Рупер. 

Нагадаємо, «Валенсія» поступилась турецькому Мерсіну в півфінальному матчі Фіналу шести та зіграє проти турецького «Фенербахче» в матчі за третє місце.

У складі «Фенербахче» Ягупова в сезоні 2022/23 вигравала жіночу Євролігу, раніше українку було двічі визнано MVP головного жіночого клубного турніру. 

До слова, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Теги: Роман Яремчук НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпіакос

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