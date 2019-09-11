Хорхе Фонсека поборов смертельну недугу і став чемпіоном світу з дзюдо



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Головну свою перемогу Хорхе Фонсека здобув напередодні Олімпіади-2016 Ippon

Португалець продемонстрував приклад волі й характеру

Золото цьогорічного чемпіонату світу з дзюдо для португальця Жорже Фонсеки у ваговій категорії до 100 кг стало особливим не тільки через всі тренування і зусилля, а й тому що, як виявилося, португальський атлет раніше переніс важку хворобу, яка могла стати смертельною.

Як розповів сам Фонсека, рак у нього діагностували незадовго до Ігор у Ріо, тому він намагався впоратися з ним у найкоротші терміни – просив подвоювати дози ліків, щоб зуміти виступити на Олімпіаді.

«Я нескінченно задавався питанням, чому саме я, було дуже важко, - каже Фонсека. – Я ходив в онкологічний центр, бачив там дітей, які хочуть жити нормальним життям, але б'ються з хворобою, а у мене в той час ще народився син, і я знав, що повинен бути сильним, повинен перемогти заради мого сина. Ті важкі часи зробили мене таким, який я зараз. В майбутньому я хочу щось зробити, щоб допомогти іншим онкохворим так само, як мені допомогло дзюдо».