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    Хорхе Фонсека поборов смертельну недугу і став чемпіоном світу з дзюдо

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    Головну свою перемогу Хорхе Фонсека здобув напередодні Олімпіади-2016 - Хорхе Фонсека поборов смертельну недугу і став чемпіоном світу з дзюдо
    Головну свою перемогу Хорхе Фонсека здобув напередодні Олімпіади-2016
    Ippon

    Португалець продемонстрував приклад волі й характеру

    Золото цьогорічного чемпіонату світу з дзюдо для португальця Жорже Фонсеки у ваговій категорії до 100 кг стало особливим не тільки через всі тренування і зусилля, а й тому що, як виявилося, португальський атлет раніше переніс важку хворобу, яка могла стати смертельною.

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    Як розповів сам Фонсека, рак у нього діагностували незадовго до Ігор у Ріо, тому він намагався впоратися з ним у найкоротші терміни – просив подвоювати дози ліків, щоб зуміти виступити на Олімпіаді.

    «Я нескінченно задавався питанням, чому саме я, було дуже важко, - каже Фонсека. – Я ходив в онкологічний центр, бачив там дітей, які хочуть жити нормальним життям, але б'ються з хворобою, а у мене в той час ще народився син, і я знав, що повинен бути сильним, повинен перемогти заради мого сина. Ті важкі часи зробили мене таким, який я зараз. В майбутньому я хочу щось зробити, щоб допомогти іншим онкохворим так само, як мені допомогло дзюдо».

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    чемпіонат світу дзюдо рак Жорже Фонсека
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