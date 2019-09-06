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    «Це виглядає брудно і жахливо»: Дарина Білодід вибачилася перед суперницею з Іспанії

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    Дарина Білодід ставиться до суперниць з великою повагою - «Це виглядає брудно і жахливо»: Дарина Білодід вибачилася перед суперницею з Іспанії
    Дарина Білодід ставиться до суперниць з великою повагою
    Фото із соцмереж

    Українська дзюдоїстка відреагувала на критику в соцмережах

    Дворазова чемпіонка світу з дзюдо, 18-річна українка Дарина Білодід звернулася через соцмережі до своїх прихильників, а найперше – суперників. Причиною стала критика, висловлена на адресу нашої борчині через начебто використання нею нечистих прийомів під час чвертьфінальної сутички чемпіонату світу-2019 у Токіо проти іспанки Лаури Мартінес.

     Дивіться: Відео сутички Білодід - Мартінес

    «Повага до суперника – одна з найважливіших рис майстра, - пише Дарина. - На чемпіонаті світу в боротьбі з іспанською дівчиною я двічі взяла її волосся. Це виглядає брудно і жахливо. Розумію тих людей, які пишуть мені через це неприємні речі. Я чесно не знаю, чому це сталося, причому двічі поспіль.

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    Я не помічала цього під час сутички, але бачила у відео після поєдинку. Але це боротьба і в ній трапляються всілякі помилки. Протягом моєї спортивної кар'єри я ніколи цього не робила свідомо. Я вже вибачилася декілька разів за цей інцидент, але мені одначе соромно.

    Сподіваюся, цього ніколи не трапиться знову, адже це виглядає жахливо. Хочу сказати, що не зважаючи на всі перемоги і титули, на бажання перемогти, я поважаю кожного суперника. Ми всі люди, ми всі маємо право на помилку, але головне, щоб завжди залишатися людьми і не втратити поваги до себе і для людей».

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