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Гравець «Карпат» розповів, що намагався покінчити життя самогубством

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гравець «Карпат» розповів, що намагався покінчити життя самогубством
Бруніньо довелося звернутися до психолога за допомогою

Бруніньо: У мене був важкий період депресії

Бразильський нападник львівських «Карпат» Бруніньо розповів, що раніше мав ментальні проблеми через які хотів покінчити життя самогубством. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Карпати» .

«У моєму житті траплялися не найкращі епізоди. У мене була депресія, мені довелося приймати ліки. Я навіть намагався накласти на себе руки. Це було у 2021−2020 роках. У мене був важкий період депресії. Мене консультували психіатр і психолог. Це був складний момент у моєму житті. Багато спортсменів у Бразилії дуже рано йдуть з дому, щоб здійснити свою мрію, щоб підтримувати сім'ю і грати у футбол. У мене було дещо по-іншому, адже я покинув батьківський поріг у старшому віці, коли мені було 20. І ті перші миті, коли вибрався з-під батьківського крила, почав жити самостійно, я переніс не дуже добре», – розповів бразилець.

Він також згадує, що йому довелося звернутися до психолога за допомогою.

«Я потрапив до клубу, де не мав багато ігрової практики, де був вкрай нещасливий. Коли це сталося, мені довелося звернутися за допомогою до психолога і психіатра. І вони, безумовно, мені дуже допомогли. Думаю, що у мене пробудилася, так би мовити, любов до цієї професії. Але сьогодні я щасливий, реалізував себе, граю у яскравий футбол в країні, в якій хочу перебувати, я тут з дружиною, моїм маленьким песиком. У мене немає причин сумувати. Кожен день тут – це дуже щасливий день. Саме тому в мене завжди посмішка на обличчі. Дуже ціную те, що я тут», – заявив Бруніньо.

Нагадаємо, Бруніньо відзначився хеттриком у матчі 22-го туру чемпіонату України проти «Чорноморця». Поєдинок завершився розгромною перемогою львів'ян з рахунком 4:0.

Перші два м'ячі бразилець забив у першому таймі, причому обидва із пенальті: реалізував одинадцятиметрові удари на 41-й та 45-й хвилині. Втретє півзахисник відзначився на старті другого тайму. На 50-й хвилині протистояння легіонер здійснив індивідуальний прохід і з дальньої відстані, з-за меж штрафного майданчика сильно пробив у правий кут воріт.

Таким чином Бруніньо забив три м'ячі у ворота «Чорноморця» з інтервалом лише у дев'ять хвилин, що стало найшвидшим хеттриком легіонера в УПЛ. Попередній рекорд, який належав одразу трьом футболістам: грузину Михайлу Поцхверії, поляку Мацею Ковальчику та бразильцю Матеусу, Бруніньо перевершив на 4 хвилини.

До того ж для Бруніньо цей хеттрик став першим у кар'єрі в УПЛ. Загалом же у поєдинку півзахисник зробив чотири результативні дії: окрім трьох голів віддав асист на Яна Костенка.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати самогубство

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