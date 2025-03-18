Ексфутболіст збірної Франції та чотириразовий переможець Ліги Європи завершив кар'єру

У складі національної збірної Франції Гамейро провів 13 матчів, в яких забив 3 м'ячі

Колишній нападник збірної Франції Кевін Гамейро оголосив про завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

Останнім клубом 37-річного Гамейро став «Страсбур», який він залишив улітку 2024 року.

«Я хочу подякувати всім, хто брав участь у моїй подорожі: моєму тренувальному центру, моїм клубам, партнерам по команді, всім моїм тренерам, збірній Франції, в якій мені пощастило виступати, членам технічних та медичних штабів, а також моїм агентам. Але особливо вам, уболівальникам та моїм шанувальникам, які завжди підтримували мене та дарували любов. І, звичайно ж, моїм батькам, без яких дитяча мрія ніколи б не здійснилася, моєму брата Йоанну, який завжди був моїм головним шанувальником, бабусі та дідусю, за якими я так сумую, та іншим членам моєї родини та близьким друзям», – написав Гамейро у соцмережах.

Він також зазначив, що любов до футболу залишиться назавжди у його житті.

«Моя дружина Ліна та сини Аарон та Айден підтримували мене, підбадьорювали, стежили за мною, любили і, перш за все, підтримували з любов'ю щодня протягом усієї моєї кар'єри. Я вас люблю. Сторінка перевертається, але любов до футболу залишиться назавжди», – написав колишній нападник збірної Франції.

Кевін Гамейро грав за «Страсбур», «Лор'ян», «ПСЖ», «Севілью», «Атлетико» та «Валенсію».

Нападник виграв чемпіонат Франції, Кубок Іспанії та чотири рази Лігу Європи.

У складі національної збірної Франції Гамейро провів 13 матчів, в яких забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі не увійшов до остаточної заявки збірної Аргентини на березневі відбіркові матчі на чемпіонат світу 2026 року.

Журналіст та футбольний інсайдер Фабриціо Романо стверджує, що Мессі пропустить матчі національної команди через дискомфорт у м'язі ноги.

Збірна Аргентини зіграє проти команд Уругваю (21 березня) та Бразилії (25 березня).

Варто зазначити, що 16 березня Ліонель Мессі вийшов на поле у ​​стартовому складі «Інтер Майамі» у грі MLS проти «Атланти Юнайтед» (2:1). Він провів на полі весь матч і відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, що півзахисник «Дженоа» Руслан Маліновський допоміг своєму клубу обіграти «Лечче» та був визнаний найкращим гравцем гри.

У домашньому матчі 29-го туру Серії А команда Маліновського «Дженоа» перемогла «Лечче» – 2:1.

Українець вийшов в основному складі свого клубу та провів на полі 56 хвилині. За цей час він віддав дві результативні передачі.