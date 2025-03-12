Дівоча збірна України з футболу втратила шанси потрапити на Євро-2025

Заключний матч другого раунду відбору наші дівчата проведуть проти Ісландії 14 березня

У вівторок, 11 березня, в іспанській Мурсії дівоча збірна України WU-17 поступилася Бельгії у другому раунді відбору Євро-2025 у Лізі А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті стартували з поразки від Іспанії – 1:2. Тепер же українки в Мурсії на стадіоні Pinatar Arena зустрілися з однолітками з Бельгії.

Суперниці швидко повели в рахунку, проте в першому таймі залишилися в меншості. Утім, маючи чисельну перевагу, наші дівчата свої моменти не реалізували. Натомість у другому таймі бельгійки забили ще раз, і в підсумку синьо-жовті поступилися – 0:2.

Заключний матч другого раунду відбору підопічні Людмили Лемешко проведуть проти команди Ісландії 14 березня. Для збереження прописки в Лізі А наших дівчат влаштує лише перемога.

Друга поразка поспіль у групі також означає, що Україна достроково втратила шанси на першу позицію в групі, яка дозволяє вийти до фінальної частини Євро-2025.

Бельгія (WU-17) – Україна (WU-17) – 2:0 (1:0)

Голи: Рейнебо (4), Хенс (68).

У другому раунді кваліфікації визначаються сім збірних, які складуть компанію Фарерським островам у фінальній стадії чемпіонату Європи серед дівчат віком до 17 років, а також команди, які перейдуть з однієї ліги до іншої. Посів при жеребкуванні другого раунду визначався позиціями, які збірні посіли в першому раунді.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).