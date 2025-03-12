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Мілевський різко розкритикував гравців «Динамо», які ледь не побилися між собою

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Мілевський різко розкритикував гравців «Динамо», які ледь не побилися між собою
Між Пономаренком та Ванатом виникла суперечка після гри чемпіонату України з луганською «Зорею»

Мілевський: Розпускати руки не дуже красиво, особливо якщо ти граєш за «Динамо» (Київ)

Колишній форвард «Динамо» Артем Мілевський прокоментував конфлікт між нападниками київського клубу Владиславом Ванатом та Матвієм Пономаренком після матчу з «Зорею». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Мілевський зазначив, що гравцям «Динамо» потрібно пам'ятати, що на них дивляться люди. 

«Я не знаю ситуацію зсередини і тому не можу сказати, хто правий, а хто винен. Свого часу в мене були перепалки з Аліїчем, але тільки на словах. Розпускати руки не дуже красиво, особливо якщо ти граєш за «Динамо» (Київ). З боку це виглядає, м'яко кажучи, не по-дорослому, якийсь дитячий садок. Треба поважати себе, партнерів і клуб. На вас же люди дивляться. Думаю, в Динамо є кому підказати, щоб такого більше не повторилося. Я впевнений, що старші хлопці розберуться і підкажуть молоді, як себе правильно поводити. Чемпіонство поруч, команда повинна згуртуватися і досягти поставленої мети. Вперед хлопці, я в вас вірю», – заявив Мілевський.

Нагадаємо, між гравцями київського «Динамо» Матвієм Пономаренком та Владиславом Ванатом виникла суперечка після гри чемпіонату України з луганською «Зорею».

Після закінчення поєдинку з «Зорею» Владислав Ванат почав емоційно спілкуватися з Матвієм Пономаренком. Зокрема, Ванат кілька разів смикнув Матвія за футболку. Пономаренко ж в цей момент щось гучно пояснював одноклубником.

Як повідомлялося, у рамках 21-го туру чемпіонату України київське «Динамо» не змогло перемогти луганську «Зорю» та втратило важливі очки у боротьбі за чемпіонство. 

«Зоря» підходила до поєдинку, маючи за плечима дві поспіль перемоги та піднявшись на поточне шосте місце в турнірній таблиці. Але й «Динамо» також не мало наміру втрачати очки та гандикап над переслідувачами – тим паче, трохи раніше «Олександрія» здобула перемогу й наблизилася до «біло-синіх» у турнірній таблиці.

Дебют поєдинку вийшов вогняним. Уже на 2-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Пройшла атака лівим флангом, пішла передача в центр штрафного майданчика, і Будківський несильним ударом поцілив точно в кут – 0:1.

За кілька хвилин рахунок був рівним. Буяльський класним пасом із центральної зони вивів до воріт Ваната, той за рахунок швидкості випередив Джордана та поцілив у нижній кут воріт – 1:1.

Але нічийним рахунок залишався недовго. На 9-й хвилині луганчани знову ж таки вийшли вперед. Цього разу до взяття воріт призвела подача з кутового: захисники взагалі забули за Джордана, який із центру штрафного майданчика головою пробив, а Нещерет, викинувши руки, лише перевів м'яча під поперечину – 1:2.

На 71-й хвилині рахунок знову став рівним. Кабаєв зробив забігання на лівому куті штрафного майданчика, м'яко накинув м'яч до воротарського майданчика, де Пономаренко підставив голову та пробив повз воротаря – 2:2.

Практично відразу Шапаренко мав чудову нагоду вивести «Динамо» вперед, але після скидки від Буяльського пробив від правого кута штрафного майданчика повз дальню стійку. Останні хвилини пройшли в запеклій боротьбі, динамівці більше володіли м'ячем, але при цьому перед самим фінальним свистком Мічин цілком міг виривати для «Зорі» перемогу, однак після подачі з кутового пробив повз стійку.

«Динамо» – «Зоря» – 2:2

Голи: Ванат (5), Пономаренко (71) – Будківський (2), Джордан (9).

Свій наступний матч «Динамо» проведе 29 березня, коли зустрінеться на виїзді з львівським «Рухом».

Теги: конфлікт Артем Мілевський ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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