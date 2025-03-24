Став відомий розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир

Поєдинки 1/4 фіналу Кубка України пройдуть 1 та 2 квітня

Дирекція з проведення Vbet Кубку України затвердила розклад матчів 1/4 фіналу турніру сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинки 1/4 фіналу Кубка України пройдуть 1 та 2 квітня.

Кубок України-2024/2025. 1/4 фіналу

1 квітня

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми). Чернівці. Стадіон «Буковина». 13:00

2 квітня

«Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк). Олександрія. КСК «Ніка». 14:00

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00

«Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир). Рівне. Стадіон «Авангард». 18:00

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Vbet Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку.

Цей результат, з урахуванням перемоги України 3:1 у першому матчі, означає, що за сумою двох зустрічей (4:3) Бельгія здобула право виступити в елітному дивізіоні А Ліги націй, тоді як Україна залишилася в дивізіоні В.

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.

Бельгія – Україна 3:0

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76), (86).

Як повідомлялося, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.