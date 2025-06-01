Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів
У складі міланського клубу Хакімі грав у сезоні 2020/21
фото: Reuters

Хакімі став першим футболістом, який у фіналі Ліги чемпіонів забив гол своїй колишній команді

Захисник «ПСЖ» Ашраф Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Хакімі став першим футболістом, який у фіналі Ліги чемпіонів забив гол своїй колишній команді.

Варто зазначити, що гол у ворота «Інтера» футболіст не святкував. У складі міланського клубу Хакімі грав у сезоні 2020/21.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ Інтер ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Пробій» (Городенка) переміг «Колос-2» (Ковалівка) в серії пенальті – 4:3
Визначився чемпіон другої ліги з футболу
30 травня, 18:12
Хуан Рамон Верон був батьком легенди збірної Аргентини та «Лаціо» і «Манчестер Юнайтед» Хуана Себастьяна Верона
Помер видатний аргентинський футболіст, який був батьком зірки «Лаціо» та «Манчестер Юнайтед»
28 травня, 20:23
Збірна України продовжує підготовку до юнацького чемпіонату світу-2025
Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські поєдинки у червні
27 травня, 17:04
Напої із вмістом алкоголю понад 20% залишаться під забороною під час чемпіонату світу з футболу 2034 року
Влада Саудівської Аравії дозволить вживати алкоголь перед чемпіонатом світу з футболу
26 травня, 12:51
Симороз: У квітні 2023 року Алієв за рахунок примазування до ДФТГ проігнорував повістку від Оболонського ТЦК
«Алієв ніколи не служив у 112 бригаді». Доброволець різко розкритикував ексгравця «Динамо»
25 травня, 19:23
Синьо-гранатові з рахунком 2:0 перемогли «Еспаньйол» у матчі 36-го туру Ла Ліги та здобули звання чемпіонів Іспанії
«Барселоні» вдруге підкорилося історичне досягнення
16 травня, 12:05
Анчелотті розпочне роботу зі збірною Бразилії вже у червневих матчах з Еквадором та Парагваєм
Президент Бразилії відреагував на призначення іноземця головним тренером збірної
14 травня, 12:06
У фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером»
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
8 травня, 10:35
Поєдинок «Інтер» – «Барселона» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Інтер» – «Барселона»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги чемпіонів
6 травня, 16:17

Новини

Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів
Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях
Український спортсмен із ДЦП підняв 100-кілограмову штангу (відео)
Український спортсмен із ДЦП підняв 100-кілограмову штангу (відео)
ПСЖ розгромив «Інтер» та став переможцем Ліги чемпіонів
ПСЖ розгромив «Інтер» та став переможцем Ліги чемпіонів
Юний українець, який втратив ногу через рак, вийшов на поле з гравцями перед фіналом Ліги чемпіонів
Юний українець, який втратив ногу через рак, вийшов на поле з гравцями перед фіналом Ліги чемпіонів
Україна здобула першу медаль на Євро-2025 зі спортивної гімнастики
Україна здобула першу медаль на Євро-2025 зі спортивної гімнастики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2025
31K
Прогноз магнітних бур на 1-3 червня: якою буде сонячна активність
26K
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети
24K
У Венесуелі затримано полковника Росії після конфлікту з дипломатами
17K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua