Експерти визначили найкращого тренера, гравця та символічну збірну 25 туру УПЛ

Велетень видав неймовірний перфоманс у матчі з «Шахтарем» – гол та три результативні передачі

Найкращим гравцем 25-го туру став лівий вінгер Владислав Велетень («Колос»)

Українська Прем’єр-Ліга продовжує відзначати героїв сезону-2024/25 і склала символічну збірну 25-го туру Чемпіонату УПЛ, а також назвала найкращого гравця та найкращого тренера 25-го туру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

Традиційно це було зроблено разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України. Цього разу їх було 38.

В опитуванні від УПЛ ТБ взяли участь Андрій Богданов, Юрій Вірт, Віталій Волочай, Олег Дулуб, Володимир Звєров, Богдан Костюк, Олександр Костюк, Тарас Михалик, Сергій Рибалка, Сергій Тищенко, Андрій Ткачук, Максим Фещук, Микола Цимбал, Едуард Цихмейструк та Владислав Шалота.

Від журналістів голосували Ілля Береза (Football.ua), Олександр Золотогорський (FootballHub), Едуард Кінзерський («Спорт Арена»), Андрій Ковальський (ICTV), Андрій Костенко («РБК-Україна»), Сергій Лук’яненко (MEGOGO), Андрій Павлечко (NV), Віталій Пасічний («Чемпіон»), Костянтин Паткевич («Футбольний клуб»), Олександр Попов («Динамо» від Шурика»), Артем Россінський («СпортОбоз»), Олександр Сажко («Трибуна»), Ігор Семйон (Ua-football), Сергій Ситник («Футбум»), Євген Сідаш («Динамоманія»), Михайло Смоловий («Та То Таке»), Северин Стецюк («Брутальний футбол»), Андрій Столярчук («Суспільне Спорт»), Андрій Тодос («Зоря Лондонськ»), Антон Федорців (iSport), Сергій Циба (Sport.ua), Михайло Юхименко («Футбол 24»), Євген Ясенов («Террикон»).

Найкращим тренером 25-го туру група з 38-ти експертів майже одностайно визнала Руслана Костишина, який з «Колосом» поклав на лопатки «Шахтар» (4:2). Він зібрав практично всі перші місця в анкетах, значно випередивши в тренерському рейтингу туру Юрія Вернидуба («Кривбас» розгромив «Зорю» – 3:0) та Владислава Лупашка («Карпати» виграли львівське дербі з «Рухом» – 3:1), які посіли відповідно 2-е та 3-є місця.

Такою ж майже одностайною була думка 38-ми експертів стосовно найкращого гравця 25-го туру – ним став лівий вінгер Владислав Велетень («Колос»), який видав неймовірний перфоманс у матчі з «Шахтарем» – гол та три результативні передачі. Він також зібрав практично всі перші місця в анкетах і значно випередив інших героїв туру. А до топ-5 героїв увійшли автор двох голів у ворота «Ворскли» Теді Цара (лівий вінгер з «Олександрії»), Андрій Ярмоленко (правий вінгер «Динамо»), Ігор Невес та Бруніньйо (центральний нападник та центральний півзахисник «Карпат»).

Нагадаємо, визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.