Гудима здобув срібло молодіжного Кубка світу з маунтенбайку

Український велогонщик став другим у дисципліні шорттрек-кроскантрі

Олександр Гудима став срібним призером молодіжного Кубка світу з маунтенбайку. Про це повідомляє «Главком».

Український велогонщик став другим у дисципліні шорттрек-кроскантрі серед спортсменів до 23 років на етапі Кубку світу у Леоганзі (Австрія) .

Олександр Гудима, який на клубному рівні представляє нідерландську команду KMC Ridley MTB Racing Team, фінішував з результатом 23 хв. 46 сек. До золота йому не вистачило лише 5 секунд, якими він поступився переможцю гонки швейцарцю Фінну Тройдлеру. Бронза у Пауль Шеля з Німеччини.

Олександр здобув свою другу медаль Кубка світу після бронзи на етапі в Бразилії три роки тому.

Нагадаємо, Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук.

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.

Серед головних претенденток на «золото» Онофрійчук була і на чемпіонаті Європи-2025. У кваліфікації, яка проходила впродовж змагальних днів, 17-річна українка показала найкращий результат з-поміж всіх учасниць – 90.050 бала.

Як минув фінал Євро-2025 в особистому багатоборстві?

Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток. Вони були розділені на дві групи – А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами.

До фіналу в особистому багатоборстві кваліфікувалися дві українки: окрім Онофрійчук туди потрапила Поліна Каріка, яка змагалася у групі В. Онофрійчук же натомість потрапила до групи А.

Онофрійчук до другої частини змагань підходила, маючи найвищі проміжні оцінки у вправах з обручем та м'ячем – 29.950 та 28.600 бала відповідно.

Перед заключною ротацією Онофрійчук мала 1.5 бала переваги над найближчою переслідувачкою, Стіляною Ніколовою з Болгарії. І втримала її за підсумками фіналу.

До топ-10 потрапили обидві українки: Поліна Каріка замкнула десятку найкращих з результатом 109.950 бала.

Євро з художньої гімнастики. Особисте багатоборство, фінал