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Багатоповерхівка у Києві, яку росіяни зруйнували ракетою. Фото з висоти пташиного польоту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Багатоповерхівка у Києві, яку росіяни зруйнували ракетою. Фото з висоти пташиного польоту
Російські окупанти вночі вдарили ракетою у багатоповерхівку у Києві
фото: МВС України/Facebook

«Просто дім. Просто люди. Там росли діти, святкували свята, сміялися, сумували»

Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на чергову масовану атаку росіян на Київ, наголосивши на цинічності злочинів проти мирного населення та пообіцявши неминучу кару для всіх причетних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис МВС України

«Просто дім. Просто люди. Там росли діти, святкували свята, сміялися, сумували», – йдеться в повідомленні МВС, що було оприлюднене сьогодні вранці. Ця заява підкреслює особистий вимір трагедії, що спіткала киян, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані.

У МВС запевнили, що «цей цинічний злочин проти людяності не залишиться безкарним». Відомство наголосило, що «кожен, хто причетний до цих звірств, відповість за свої дії».

Внаслідок обстрілу повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки у Києві
Внаслідок обстрілу повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки у Києві
фото: МВС України/Facebook

«Ми пам'ятаємо кожну жертву, кожен зруйнований будинок, кожну сльозу», – зазначили в Міністерстві внутрішніх справ, закликаючи українців до єдності та взаємодопомоги: «Тримаємося разом. Допомагаємо одне одному. І боремося далі за нашу свободу і мирне майбутнє!». 

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: МВС Київ війна обстріл

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