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Колектив з України посів перше місце на чемпіонаті світу з хореографічної латини

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Колектив з України посів перше місце на чемпіонаті світу з хореографічної латини
Україну в категорії Seniors представили Євгенія Мельничук, Оксана Лой, Ольга Міхопаркіна та Яна Гречишнікова

Чемпіонат світ з хореографічної латини проходив в Бразі (Португалія)

Танцювальний колектив з України «Ballroom ladies» посів перше місце на чемпіонаті світу з хореографічної латини, що проходив 1 червня в Бразі (Португалія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародну федерацію танцювального спорту.

Україну в категорії Seniors представили Євгенія Мельничук, Оксана Лой, Ольга Міхопаркіна та Яна Гречишнікова.

Наша команда під керівництвом хореографа Євгенії Мельничук набрала сумарно 26,31 бала та посіла перше місце, випередивши колективи з Іспанії та Португалії.

Загалом у міжнародних змаганнях з танцювального спорту брали участь 49 колективів.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: спортивні танці спорт

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