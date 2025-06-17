Помер індійський мільярдер, який проковтнув бджолу під час гри у поло

Комаха вжалила Капура в горло, що призвело до анафілактичного шоку

53-річний індійський мільярдер Санджай Капур пішов з життя після того, як проковтнув бджолу під час матчу у поло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на індійські ЗМІ.

Санджай Капур перебував на відпочинку у Великій Британії. Граючи в поло, він не помітив, як йому в рот залетіла бджола. Комаха вжалила Капура в горло, що призвело до анафілактичного шоку і, як наслідок, до зупинки серця.

Майже відразу після укусу Санджай зомлів, у нього зупинилося серце. Лікарі, які прибули, виявилися безсилими – все сталося надто швидко.

Гра в поло було захопленням бізнесмена. Інколи він грав із англійським наслідним принцом Вільямом.

Капур був не лише голова всесвітнього гіганта автозапчастин Sona Comstar, а й фігурант світської хроніки. Колеги відгукувалися про нього, як про талановитого підприємця, який завдяки наполегливості збудував свою бізнес-імперію, що охопила не лише Індію, а й США, Сербію, Мексику та Китай.

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