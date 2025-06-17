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Помер індійський мільярдер, який проковтнув бджолу під час гри у поло

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Помер індійський мільярдер, який проковтнув бджолу під час гри у поло
Гра в поло було захопленням бізнесмена

Комаха вжалила Капура в горло, що призвело до анафілактичного шоку

53-річний індійський мільярдер Санджай Капур пішов з життя після того, як проковтнув бджолу під час матчу у поло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на індійські ЗМІ.

Санджай Капур перебував на відпочинку у Великій Британії. Граючи в поло, він не помітив, як йому в рот залетіла бджола. Комаха вжалила Капура в горло, що призвело до анафілактичного шоку і, як наслідок, до зупинки серця.

Майже відразу після укусу Санджай зомлів, у нього зупинилося серце. Лікарі, які прибули, виявилися безсилими – все сталося надто швидко.

Гра в поло було захопленням бізнесмена. Інколи він грав із англійським наслідним принцом Вільямом. 

Капур був не лише голова всесвітнього гіганта автозапчастин Sona Comstar, а й фігурант світської хроніки. Колеги відгукувалися про нього, як про талановитого підприємця, який завдяки наполегливості збудував свою бізнес-імперію, що охопила не лише Індію, а й США, Сербію, Мексику та Китай.

Нагадаємо, іранські ЗМІ повідомили, що двоє відомих іранських спортсменів загинули внаслідок ракетних ударів по країні у п'ятницю, 13 червня

Спортсмен збірної Ірану з паделу Парса Мансур отримав смертельне поранення, коли повертався із тренування. Незабаром після цього він помер. Федерація тенісу Ірану висловила глибокі співчуття рідним та близьким атлета.

Також повідомляється про загибель велосипедистки Наджме Шамс, яка перебувала у Тегерані під час обстрілу.

Теги: смерть спорт

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