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«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
Арсеній Яценюк: Немає простих відповідей, але мені здається, що рішення ми уже знаємо
фото: скріншот з відео

Яценюк пояснив представнику Трампа, як досягти перемоги над РФ

Під час Брюссельського форуму 12 червня 2025 року відбулася жвава дискусія між головою Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Яценюк, аргументуючи необхідність повної перемоги над Росією, наголосив на значних втратах агресора та важливості подальшої консолідованої підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський безпековий форум.

Арсеній Яценюк підкреслив, що практично 60% сухопутних військ Росії вже знищені українською армією за підтримки міжнародних партнерів. «Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку», – додав він.

«Російський цар голий. Ми добре знаємо всі недоліки російської армії. Російська державна казна перетворилася на російську труну. Погляньте, вони втратили близько 1 мільйона людей вбитими і пораненими. Це приголомшлива цифра. Ви натомість отримали досвід абсолютно нової війни. Але ціна для України неймовірна. Ми платимо кров’ю і плоттю. І ця ціна насправді дає можливість кожному відчути себе більш захищеним», – наголосив Яценюк.

Коментуючи позицію Дональда Трампа щодо війни, Яценюк підкреслив: «Трамп має рацію, коли каже, що це не його війна. Це не війна Трампа. І це не війна Зеленського. Це війна Путіна, президента Сі, північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та Ірану проти України і проти всього вільного світу».

Щодо фінансової підтримки, голова КБФ зазначив, що президент Трамп також правий, говорячи про $300 млрд, які отримала Україна, проте це сумарна підтримка США та ЄС: «Європа надала 150, і наші американські друзі надали близько $120 млрд. Таким чином, загальна сума інвестицій у вашу спільну безпеку становить близько $300 млрд».

Яценюк назвав цю підтримку «найкращою інвестицією США і Європи в історії людства у вашу власну безпеку».

Відповідаючи на запитання про те, що необхідно Україні для перемоги, Арсеній Яценюк окреслив комплексний підхід: «Немає простих відповідей, але мені здається, що рішення ми уже знаємо: потужна єдність ЄС і США, сильні санкції, озброєння України, тиск на Китай, вибити дух із Путіна і щоб Україна стала членом НАТО і ЄС. Ось що нам потрібно від ЄС і США».

«Путіну байдуже до будь-яких словесних погроз. Що його хвилює – то це дії. Настав час діяти і перемагати», – підсумував голова КБФ.

На завершення Яценюк процитував слова доньки Кіта Келлога, Меган, яка написала в X: «Росіяни не хочуть миру. путін хоче війни. Він хоче всю Україну. І мені, чесно кажучи, нема чого додати, генерале».

Нагадаємо, нова хвиля ракетних обстрілів та ударів дронами далекого радіусу дії з боку Росії продовжує тривожну тенденцію зростання кількості жертв серед мирного населення України у 2025 році. За перші п'ять місяців цього року кількість загиблих та поранених цивільних осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року майже на 50%.

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Теги: росія Арсеній Яценюк війна путін Кіт Келлог

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