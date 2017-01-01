І переможний титул не допоміг: Mercedes втратила два млн фунтів за минулий сезон у Формулі-1

Команда завершила рік зі збитком у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів

Підрозділ Mercedes, що бере участь у програмі компанії у Формулі-1, закінчив 2017 рік зі збитком у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів. Mercedes учетверте поспіль виборола обидва титули у Формулі-1, але це не допомогло команді уникнути збитків у 2017 році, повідомляє Telegraph. Доходи команди, що отримала більшу суму призових за титул у 2016 році,



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Болід Mercedes

Команда завершила рік зі збитком у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів

Підрозділ Mercedes, що бере участь у програмі компанії у Формулі-1, закінчив 2017 рік зі збитком у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Mercedes учетверте поспіль виборола обидва титули у Формулі-1, але це не допомогло команді уникнути збитків у 2017 році, повідомляє Telegraph.

Доходи команди, що отримала більшу суму призових за титул у 2016 році, зросли, але зросли й витрати, пов'язані з переходом на новий технічний регламент.

Після сплати податків виявилося, що збиток Mercedes склав 3,8 мільйона фунтів стерлінгів.

Моторний департамент, щоправда, отримав прибуток у розмірі 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Але, підсумовуючи останні два показники, виходить, що збиток усього підрозділу компанії Mercedes, який бере участь у Формулі-1, склав 2,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Ferrari – перша команда Формули-1, яка оголосила про презентацію нового боліду.

Окрім того, у Mercedes відхрещуються від чуток, що Боттаса у команді замінить Окон.

Джерело: ua.motorsport.com