  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    І переможний титул не допоміг: Mercedes втратила два млн фунтів за минулий сезон у Формулі-1

    Команда завершила рік зі збитком у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів
    Підрозділ Mercedes, що бере участь у програмі компанії у Формулі-1, закінчив 2017 рік зі збитком у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів. Mercedes учетверте поспіль виборола обидва титули у Формулі-1, але це не допомогло команді уникнути збитків у 2017 році, повідомляє Telegraph. Доходи команди, що отримала більшу суму призових за титул у 2016 році,
    • Сьогодні, 13:18
    • Розсилка
    Болід Mercedes
    Болід Mercedes

    Команда завершила рік зі збитком у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів

    Підрозділ Mercedes, що бере участь у програмі компанії у Формулі-1, закінчив 2017 рік зі збитком у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів.

    Mercedes учетверте поспіль виборола обидва титули у Формулі-1, але це не допомогло команді уникнути збитків у 2017 році, повідомляє Telegraph.

    Доходи команди, що отримала більшу суму призових за титул у 2016 році, зросли, але зросли й витрати, пов'язані з переходом на новий технічний регламент.

    Після сплати податків виявилося, що збиток Mercedes склав 3,8 мільйона фунтів стерлінгів.

    Моторний департамент, щоправда, отримав прибуток у розмірі 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

    Але, підсумовуючи останні два показники, виходить, що збиток усього підрозділу компанії Mercedes, який бере участь у Формулі-1, склав 2,3 мільйона фунтів стерлінгів.

    Нагадаємо, Ferrari – перша команда Формули-1, яка оголосила про презентацію нового боліду.

    Окрім того, у Mercedes відхрещуються від чуток, що Боттаса у команді замінить Окон.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ