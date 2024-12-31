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Ірина Геращенко повідомила про свою вагітність

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ірина Геращенко повідомила про свою вагітність
Чоловіком Геращенко є інший український спортсмен і тренер Сергій Спільняк

Геращенко: 2025, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у Парижі легкоатлетка Ірина Геращенко у своєму Instagram повідомила про вагітність.

Зокрема, спортсменка опублікувала передноворічний пост із фотографіями ультразвукової діагностики.

«2024. Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні. 2025, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень», – написала Геращенко.

Чоловіком легкоатлетки є інший український спортсмен і тренер Сергій Спільняк.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла восьме місце у голосуванні за найкращого спортсмена 2024 року в Європі. Про це повідомило Польське агентство преси (РАР).

Отже, до топ-10 спортсменів 2024 року в Європі увійшли:

1. Леон Маршан (Франція, плавання) – 155 очок

2. Тадей Погачар (Словенія, велоспорт) – 148

3. Арман Дюплантіс (Швеція, стрибки з жердиною) – 142

4. Яннік Сіннер (Італія, теніс) – 113,5

5. Макс Ферстаппен (Нідерланди, Формула-1) – 71

6. Родрі (Іспанія, футбол) – 53

7. Марко Одерматт (Швейцарія, гірські лижі) – 49

8. Ярослава Магучіх (Україна, стрибки у висоту) – 43

9. Ремко Евенепул (Бельгія, велоспорт) – 36

10. Нікола Йокич (Сербія, баскетбол) – 35

Переможець визначається шляхом голосування представників 27 міжнародних спортивних агенцій. А минулого року нагороду завоював сербський тенісист Новак Джокович.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх офіційно визнана найкращою легкоатлеткою в Європі за підсумками 2024 року. Відзнаку українська стрибунка у висоту отримала на церемонії Golden Tracks, що пройшла в північномакедонському Скоп'є.

Також українська Магучіх стала найкращою атлеткою року в небігових дисциплінах за версією World Athletics.

Раніше українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Магучіх розповіла, на скількох ще Олімпійських іграх планує взяти участь:

«Стрибають десь до 35 років. У мене у планах ще дві Олімпіади. Тобто Австралія-2032 і все. Мені буде 31 і якраз ще можна стрибати», – сказала Магучіх.

Теги: вагітність Ірина Геращенко (легкоатлетка) легка атлетика діти

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