Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності
Японія вводить нові правила працевлаштування
фото із відкритих джерел

У Токіо запровадять чотириденний робочий тиждень для підвищення народжуваності

Влада Токіо планує запровадити чотириденний робочий тиждень для всіх державних службовців, щоб підвищити рекордно низький рівень народжуваності. Про це пише CNN.

Нові правила можуть набути чинності у квітні наступного року.

Крім того, влада міста має намір також дозволити батькам, чиї діти навчаються у початковій школі, відмовлятися від частини своєї зарплати за можливість раніше піти з роботи.

У публікації говориться, що багато соціологів пов'язують показники народжуваності, що падають, в Японії з культурою праці і зростаючою вартістю життя.

Раніше стало відомо, що Японія, відома своєю культурою перепрацювання, у 2021 році запустила ініціативу скорочення робочого часу. Але і досі працівники відмовляються від чотириденного робочого тижня.Ініціатива має на меті підняти якість життя японців та зменшити кількість випадків захворювань та, навіть, смертей через перепрацювання. Повідомляється, що така культура трудоголізму не сприяє, а навпаки шкодить розвитку економіки в країні.

До слова, масовий туризм став настільки «заразним» явищем, що стає справжньою проблемою для Японії. Згідно із останніми даними Національної туристичної організації Японії, кількість відвідувачів у 2024 році набагато перевищує рівень до пандемії. 

Читайте також:

Теги: робота діти соціум Японія правила влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після окупації Росія зареєструвала юридичну особу заповідника та призначила так званого директора: ним став 48-річний житель Херсона
Передав РФ рідкісних тварин. Окупаційному директору «Асканії-Нової» оголошено підозру
6 листопада, 18:47
Головні події ночі 18 листопада
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
18 листопада, 07:00
Свято та традиції 22 листопада
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 листопада, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
24 листопада, 23:35
Канада переглядає свою політику щодо прийому іноземців
Канада закрила одну із важливих програм для українців
8 листопада, 09:56
Тимошка переведено на іншу посаду
Начальника харківської поліції Володимира Тимошка звільнено з посади
9 листопада, 18:50
Столичні трамваї 20 листопада курсуватимуть скороченим маршрутом
Столичні трамваї 20 листопада курсуватимуть скороченим маршрутом
19 листопада, 18:31
Японія хоче нового формату НАТО для Азії
Японія може створити в Азії аналог НАТО – Yomiuri
2 грудня, 12:18
Coca-Cola не поспішає відмовлятись від пластикових пляшок для напоїв
Coca Cola знижує екологічну планку: що чекає на пластик
Сьогодні, 03:01

Економіка

У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності
У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності
Дрони для України: скільки коштів зібрали чехи за рік
Дрони для України: скільки коштів зібрали чехи за рік
Британія викидає «мільярди на вітер» через простій електростанцій
Британія викидає «мільярди на вітер» через простій електростанцій
Coca Cola знижує екологічну планку: що чекає на пластик
Coca Cola знижує екологічну планку: що чекає на пластик
Російський держбанк ВТБ закриває бізнес в Африці
Російський держбанк ВТБ закриває бізнес в Африці
США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися
США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
40K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
29K
Російські хакери захопили українські телеканали
24K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
12K
«Я сам до вас приїхав». Алієв прибув до Курської області і звернувся до ФСБ

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua