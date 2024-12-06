У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності

У Токіо запровадять чотириденний робочий тиждень для підвищення народжуваності

Влада Токіо планує запровадити чотириденний робочий тиждень для всіх державних службовців, щоб підвищити рекордно низький рівень народжуваності. Про це пише CNN.

Нові правила можуть набути чинності у квітні наступного року.

Крім того, влада міста має намір також дозволити батькам, чиї діти навчаються у початковій школі, відмовлятися від частини своєї зарплати за можливість раніше піти з роботи.

У публікації говориться, що багато соціологів пов'язують показники народжуваності, що падають, в Японії з культурою праці і зростаючою вартістю життя.

Раніше стало відомо, що Японія, відома своєю культурою перепрацювання, у 2021 році запустила ініціативу скорочення робочого часу. Але і досі працівники відмовляються від чотириденного робочого тижня.Ініціатива має на меті підняти якість життя японців та зменшити кількість випадків захворювань та, навіть, смертей через перепрацювання. Повідомляється, що така культура трудоголізму не сприяє, а навпаки шкодить розвитку економіки в країні.

До слова, масовий туризм став настільки «заразним» явищем, що стає справжньою проблемою для Японії. Згідно із останніми даними Національної туристичної організації Японії, кількість відвідувачів у 2024 році набагато перевищує рівень до пандемії.