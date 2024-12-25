Популярний український співак утретє став батьком

Дату народження дитини та її ім'я подружжя поки не назвало

Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина утретє стали батьками та поділилися першим сімейним фото у новому складі. Світлину подружжя розмістило в instagram.

Так, у Святвечір зіркове подружжя Ірина та Дмитро Монатік поділилося радісною новиною: у родині народилася третя дитина. Артист та його дружина привітали підписників зі святами та подякували українським захисникам і захисницям.

«Низький уклін усім, хто нас захищає. Невимовно дякуємо», – зазначили Монатіки. Вони також поширили спільне фото. На знімку родина позувала повним складом: окрім двох старших синів, Данила і Платона, співак показав і немовля у білому комбінезоні, якого тримав на руках.

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Дату народження дитини та її ім'я подружжя не назвало. Ірина та Дмитро оголосили про вагітність в серпні 2024 року.

До слова, продюсер Олексій Гончаренко розповів, що конфлікт між ним і Монатіком тривав кілька років. Вони неодноразово висловлювали один одному претензії в інтерв'ю та соціальних мережах. Однак зараз, ситуація налагоджується, поділився продюсер в інтервʼю.

Так, Монатік ображався на Гончаренка за те, що той не взяв його до проєкту «Фабрика зірок». Гончаренко тоді вважав, що Монатік не був готовий до такого шоу. Пригадуючи це зараз, продюсер розуміє, що варто було прислуховуватися не лише до себе.

Також учора, 24 грудня стало відомо, що захисник національної збірної України з футболу Віталій Миколенко та його дружина Вікторія чекають на первістка. Новиною подружжя поділилося у спільному дописі в instagram.

25-річний український футболіст, лівий захисник англійського клубу «Евертон» та збірної України Віталій Миколенко та його 24-річна дружина Вікторія поширили зворушливі фото. На них подружжя показало знімок УЗД вагітності майбутньої мами та шкарпетки для немовляти.