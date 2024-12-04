Населення України може скоротитись майже вдвічі – омбудсмен

Вже цього року кількість населення в Україні може знизитись до 35,8 млн

До 2051 року в Україні може проживати лише 25,2 млн людей

Чисельність населення України скоротиться цього року до 35,8 млн із 42 млн, які були у 2022 році, а до 2051 року може ще зменшитися до 25,2 млн. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Саме тому, на його думку, владі варто закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських захисників і захисниць.

«Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики», – наголосив він.

Нагадаємо, Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.

Також уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб з-поміж військовослужбовців. Точної кількості постраждалих цивільних немає і досі.

Раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.

До слова, інтерв'ю «Главкому» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що інтегрувати мешканців Криму після закінчення війни буде легше, аніж Донбасу.