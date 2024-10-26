Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі

За підсумками історичного сезону Магучіх також претендує на відзнаку найкращій легкоатлетці світу в небігових дисциплінах

У цьому році Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту

Ярослава Магучіх офіційно визнана найкращою легкоатлеткою в Європі за підсумками 2024 року. Відзнаку українська стрибунка у висоту отримала на церемонії Golden Tracks, що пройшла в північномакедонському Скоп'є.

У сезоні-2024 Магучіх встановила новий світовий рекорд дисципліни – 2.10 метра, й додала до нього дебютне «золото» Олімпійських ігор, звання чемпіонки Європи та третій поспіль титул Діамантової ліги.

Серед фіналісток жіночої номінації Ярослава випередила бігунок Кіллі Годжкінсон та Фемке Бол, якій поступалася премією у двох попередніх сезонах поспіль.

«Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України» , – розповіла Магучіх на церемонії.

Вдруге в історії українці отримують відзнаку найкращому легкоатлету Європи: 2013 року в чоловічій номінації тріумфував стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який того сезону здобув титул чемпіона світу.

За підсумками історичного сезону Магучіх також претендує на відзнаку найкращій легкоатлетці світу в небігових дисциплінах: World Athletics визначать трійку фіналісток номінації на початку листопада.

Суперниці Магучіх:

Валарі Олман (США), олімпійська чемпіонка з метання диска;

Тара Девіс-Вудхолл (США), олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину;

Ніна Кеннеді (Австралія), олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги в стрибках з жердиною;

Нафіссату Тіам (Бельгія), олімпійська чемпіонка з семиборства.

Нагадаємо, Магучіх розповіла, на скількох ще Олімпійських іграх планує взяти участь.

«Стрибають десь до 35 років. У мене у планах ще дві Олімпіади. Тобто Австралія-2032 і все. Мені буде 31 і якраз ще можна стрибати», – сказала Магучіх.

Також вона розповіла про свої нові цілі.

«Стрибати ще вище, виборювати ще більше золотих нагород. Дуже хочеться бути дворазовою олімпійською чемпіонкою. Звичайно, ще не побитий олімпійський рекорд – 2,06 м. Дуже хочеться побити, до цього йдемо. Почнеться наступний етап підготовки до Лос-Анджелесу, і ставлю собі за мету побити цей олімпійський рекорд», – розповіла українка.