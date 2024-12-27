Стало відомо, скільки підземних шкіл і профтехів буде збудовано в Україні

Будівництво триває в прифронтових і прикордонних регіонах, які обстрілюють росіяни

В Україні будуються понад 139 підземних шкіл, а також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Як зазначила посадовиця, в стадії активного будівництва перебуває 79 об'єктів. Натомість в експлуатацію до кінця цього року планують здадуть до десяти одиниць.

«Усі ці будівництва здійснюються в прифронтових і прикордонних регіонах, де є обстріли і є влучання. Але завершення будівництва абсолютно всіх об'єктів ми очікуємо до 1 вересня 2025 року. Тому що з січня ми заходимо в новий цикл. Ми виділяємо ще гроші на нові об'єкти», – додала заступниця міністра освіти.

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Проєкт реалізований за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки. Будівництво тривало шість місяців фото: Офіс президента України

Нагадаємо, у Запоріжжі президент України Володимир Зеленський відвідав перші заняття в сучасній підземній школі, де у дві зміни може безпечно навчатися 1000 дітей. Проєкт реалізований за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки. Будівництво тривало шість місяців.

У підземному навчальному закладі є вода, світло, пожежна сигналізація, системи відеоспостереження та вентиляції. Усе працює в автономному режимі. У класах – інтерактивне обладнання та нові меблі. Школа має ігрове приміщення, зону відпочинку, буфет і медпункт.

Раніше на території Харківської області відкрилася перша підземна школа.

До слова, понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.