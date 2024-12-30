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На Львівщині діти грались з пневматичною гвинтівкою, яка вистрелила у чотирирічну дівчинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Львівщині діти грались з пневматичною гвинтівкою, яка вистрелила у чотирирічну дівчинку
Зброю, пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм, правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження
фото: Національна поліція України

Дитина отримала поранення голови, наразі її життю нічого не загрожує 

У Самборі на Львівщині двоє малолітніх дітей знайшли у коморі бабусі пневматичну гвинтівку – через випадковий постріл чотирирічна дівчинка потрапила у лікарню з пораненням голови. Наразі загрози її життю немає, обставини цього випадку встановлює поліція. Про це сьогодні, 30 грудня, повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області. 

Повідомляється, що випадок трапився два дні тому, 28 грудня у Самборі. Двоє малолітніх дітей – шестирічний хлопчик та його двоюрідна сестра віком чотири роки, перебуваючи у будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею.

Несподівано гвинтівка вистрелила, внаслідок чого дівчинка отримала поранення голови. Зараз вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів – загрози життю дитини немає.

Зброю, пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм, правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.  

Нагадаємо, у Львові восьмикласника госпіталізували із вогнепальним пораненням у груди. У поліції підтвердили, що 14-річний школяр отримав вогнепальне поранення грудної клітини внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці. За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 264 ККУ (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Максимальне покарання передбачене статтею – позбавлення волі на строк до трьох років.

Також у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від двох до 12 років.

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Теги: розслідування гвинтівка поліція опіка поранення обмеження діти

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