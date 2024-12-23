На Волині п'яний працівник ТЦК врізався в авто, де перебували діти
У Ковельському РТЦК та СП підтвердили факт ДТП за участі свого працівника та те, що він був нетверезим
У Ковелі Волинської області п'яний військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснив дорожньо-транспортну пригоду. Ця інформація з’явилась в місцевих Telegram-каналах.
Зазначалась, що в автомобілі, в який врізався військовий, перебували діти.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Реакція ТЦК та СП
Згодом в Ковельському РТЦК та СП підтвердили факт ДТП за участі свого працівника та те, що він був нетверезим.
«Його буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни», – заявили в установі.
Нагадаємо, у Одеському районі на Старокиївській дорозі нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту.
21-річний водій автомобіля Honda зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії України. У той час 51-річний кермувальник легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda. Від удару Ford відкинуло в бік, і він скоїв наїзд на гвардійця.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, 27-річний пасажир керманича Ford та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доставили до лікарні з різними травмами.
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