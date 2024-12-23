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На Волині п'яний працівник ТЦК врізався в авто, де перебували діти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Волині п'яний працівник ТЦК врізався в авто, де перебували діти
Військовослужбовця буде притягнуто до відповідальності
фото з відкритих джерел

У Ковельському РТЦК та СП підтвердили факт ДТП за участі свого працівника та те, що він був нетверезим

У Ковелі Волинської області п'яний військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснив дорожньо-транспортну пригоду. Ця інформація з’явилась в місцевих Telegram-каналах.

Зазначалась, що в автомобілі, в який врізався військовий, перебували діти.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Реакція ТЦК та СП

Згодом в Ковельському РТЦК та СП підтвердили факт ДТП за участі свого працівника та те, що він був нетверезим.

«Його буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни», – заявили в установі.

Нагадаємо, у Одеському районі на Старокиївській дорозі нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту.

21-річний водій автомобіля Honda зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії України. У той час 51-річний кермувальник легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda. Від удару Ford відкинуло в бік, і він скоїв наїзд на гвардійця.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, 27-річний пасажир керманича Ford та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доставили до лікарні з різними травмами.

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Теги: ТЦК автомобіль Волинська область ДТП діти

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