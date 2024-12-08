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В Україні зʼявляться дитячі комікси про Степана Бандеру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні зʼявляться дитячі комікси про Степана Бандеру
Степан Бандера – український політичний діяч, революціонер. Як активний діяч УВО та ОУН, має в Україні законодавчо визначений статус борця за незалежність України у XX сторіччі
фото з відкритих джерел

Комікси мають популяризувати образ провідника серед молоді

В Україні планують випустити дитячі комікси про Степана Бандеру. Про це повідомив народний депутат та колишній керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович в ефірі телеканалу НТА.

За його словами, комікси мають допомогти дітям краще зрозуміти, чому Степан Бандера став для багатьох українців героєм ще за життя.

«У видавництві «Віват» готується комікс про Степана Бандеру. А у видавництві «Богдан», якщо не помиляюся, працюють над його біографією», – зазначив В’ятрович.

Такі проєкти, за його словами, не лише сприятимуть формуванню позитивного образу Бандери, а й допоможуть краще зрозуміти історичний контекст його діяльності.

«Це хороший спосіб показати, чому він став героєм для багатьох українців ще за життя та навіть увійшов у пісні», – додав він. Комікси та біографія мають стати сучасними інструментами популяризації історичних постатей серед молодого покоління.

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок чого був знищений музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. Це сталося 1 січня, у день народження Бандери.

Також польські політики запропонували законопроєкт, який передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру. Відповідний проєкт закону внесли до польського Сейму. Про це повідомив народний депутат України, ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

В'ятрович зауважив, що «польську політики хочуть засудити ідеологію боротьби за незалежність України».

До слова, росіяни у полоні слухають гімн України о шостій ранку, дивляться на портрет Бандери, поки йдуть до їдальні, працюють за $8 на місяць та купують на них «Кока-Колу» у тамтешній крамниці. Про побут військовополонених пишутьжурналісти The Times, які побували у найбільшому в Україні таборі для полонених окупантів.

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Теги: історія депутат діти Степан Бандера

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