Іванчук і Музичук виграли ще один турнір у Румунії, а Сивак переміг у Німеччині

Водночас, Бортник на німецькому турнірі став другим

Абсолютною перемогою провідних українських шахістів Анни Музичук і Василя Іванчука закінчився «Королівський турнір» у Румунії. У чоловічій секції змагались Іванчук, Сергій Карякін, Вей І, Богдан-Даніель Дяк, інформує офіційний сайт Федерації шахів України. Турнір зі швидких шахів виграв Іванчук, який набрав чотири очки із шести



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Водночас, Бортник на німецькому турнірі став другим

Абсолютною перемогою провідних українських шахістів Анни Музичук і Василя Іванчука закінчився «Королівський турнір» у Румунії.

У чоловічій секції змагались Іванчук, Сергій Карякін, Вей І, Богдан-Даніель Дяк, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

Турнір зі швидких шахів виграв Іванчук, який набрав чотири очки із шести можливих. Переміг Іванчук і в бліц-турнірі – 9,5 з 12-ти.

Музичук перемогла в обох турнірах жіночої секції, де її суперницями були Елізабет Петц, Піа Крамлінг, Коріна-Ізабелла Пептан. У рапід-турнірі Анна набрала 4,5 очка з шести, у бліц-турнірі – 8 з 12-ти.

Водночас, у німецькому місті Гойзенштамм відбувся міжнародний турнір за участю 235 шахістів, у тому числі 10 міжнародних гросмейстерів.

Перше та друге місця посіли українські шахісти Віталій Сивук та Олександр Бортник із однаковим результатом – 6,5 очок з 7 можливих.

За додатковими показниками перше місце посів Сивук, а Бортник став другим призером.

Нагадаємо, Іванчук і Музичук виграли рапід-турніри у Медіаші.