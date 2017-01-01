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    Іванчук і Музичук виграли ще один турнір у Румунії, а Сивак переміг у Німеччині

    Водночас, Бортник на німецькому турнірі став другим
    Абсолютною перемогою провідних українських шахістів Анни Музичук і Василя Іванчука закінчився «Королівський турнір» у Румунії. У чоловічій секції змагались Іванчук, Сергій Карякін, Вей І, Богдан-Даніель Дяк, інформує офіційний сайт Федерації шахів України. Турнір зі швидких шахів виграв Іванчук, який набрав чотири очки із шести
    • Сьогодні, 11:43
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    Водночас, Бортник на німецькому турнірі став другим

    Абсолютною перемогою провідних українських шахістів Анни Музичук і Василя Іванчука закінчився «Королівський турнір» у Румунії.

    У чоловічій секції змагались Іванчук, Сергій Карякін, Вей І, Богдан-Даніель Дяк, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

    Турнір зі швидких шахів виграв Іванчук, який набрав чотири очки із шести можливих. Переміг Іванчук і в бліц-турнірі – 9,5 з 12-ти.

    Музичук перемогла в обох турнірах жіночої секції, де її суперницями були Елізабет Петц, Піа Крамлінг, Коріна-Ізабелла Пептан. У рапід-турнірі Анна набрала 4,5 очка з шести, у бліц-турнірі – 8 з 12-ти.

    Водночас, у німецькому місті Гойзенштамм відбувся міжнародний турнір за участю 235 шахістів, у тому числі 10 міжнародних гросмейстерів.

    Перше та друге місця посіли українські шахісти Віталій Сивук та Олександр Бортник із однаковим результатом – 6,5 очок з 7 можливих.

    За додатковими показниками перше місце посів Сивук, а Бортник став другим призером.

    Нагадаємо, Іванчук і Музичук виграли рапід-турніри у Медіаші.

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