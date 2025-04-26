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Легендарний фанат «Динамо» третій рік поспіль зустрічає день народження у полоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легендарний фанат «Динамо» третій рік поспіль зустрічає день народження у полоні
Володимир Яковенко боронив Маріуполь від російських окупантів, а потім потрапив у полон

Сьогодні, 26 квітня, Володимиру Яковенку виповнюється 57 років

Легендарний фанат київського «Динамо» Володимир «Орден» Яковенко третій рік поспіль зустрічає день народження у полоні. Про це повідомляє Главком з посиланням на сторінку фанатів «Динамо» «Kategorie D».

Сьогодні, 26 квітня, Володимиру Яковенку виповнюється 57 років. Він боронив Маріуполь від російських окупантів, а потім потрапив у полон. Отже, вже третій рік поспіль він зустрічає свій день народження у полоні.

«Вові «Ордену» – 57 років! Абсолютна легенда нашого руху. Сьогодні Володя зустрічає вже третій свій День Народження в полоні. Тому люба інформація може бути зайвою. Але ми чекаємо і зберігаємо надію!», – йдеться у зверненні фанатів «Динамо».

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

До слова, комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка), який відбувся 19 квітня 2025 року. 

«Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри – положенням «поза грою» у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота). В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями «Шахтаря» було виявлено втручання у гру гравця «Шахтаря» № 6, який перебував у положенні «поза грою», після чого було забито м’яч у ворота ФК «Колос». У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення «поза грою» у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу», – йдеться в коментарі.

Теги: фанати ультрас ФК «Динамо» війна Маріуполь

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