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Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»
Ярмоленко: У нас є ще 90 хвилин, щоб виправити ситуацію

Ярмоленко зазначив, що «динамівці» прекрасно знали, як «Пафос» грає

Вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко прокоментував перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського «Пафосу», у якому кияни поступилися з рахунком 0:1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

«Важко говорити одразу після гри. Якщо ми програли, напевно, це справедливо, але ще нічого не вирішено, ще є попереду друга гра, будемо до неї готуватися. У нас ще є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію», – розповів Ярмоленко.

Він також зазначив, що «динамівці» прекрасно знали, як «Пафос» грає.

«Команда дисципліновано захищається, тому розуміли, що багато моментів у нас не буде. Потрібно було чекати на свої шанси, у першому таймі вони у нас були – треба було лише їх реалізовувати, тоді була б зовсім інша гра», – зазначив Ярмоленко.

Він також оцінив шанси «Динамо» здобути підсумкову перемогу у протистоянні з «Пафосом».

«Шанси є завжди, нічого страшного не сталося. Завершився лише перший тайм, як я вже сказав, у нас є ще 90 хвилин, щоб виправити ситуацію, будемо готуватися. Хоч буде 50 градусів, ми все одно маємо виходити на поле та виправляти те, що ми погано зіграли вдома та поступилися. Не може бути жодних відмовок – погода однакова для обох команд», – наголосив Ярмоленко.

Нагадаємо, кияни в номінально домашньому поєдинку на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилися кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий. 

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр) 0:1

Гол: Сілва, 84

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Андрій Ярмоленко

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