Українські арбітри працюватимуть на грі Ліги конференцій

Українці судитимуть гру-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій «Пайде» (Естонія) – «Мегпайс» (Гібралтар)

Українські арбітри працюватимуть на поєдинку Ліги конференцій. Про це інформує «Главком» з посиланням на УЄФА.

На матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій «Пайде» (Естонія) – «Мегпайс» (Гібралтар), який відбудеться 17 липня в Пярну, працюватиме українська суддівська бригада.

Головним арбітром виступить Клим Заброда. На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев та Віталій Скобля.

Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Андрій Коваленко.

Нагадаємо, Луїс Енріке прокоментував сутичку після фінального матчу клубного чемпіонату світу.

Енріке став учасником сутички, в якій спочатку штовхнув, а потім схопив за горло нападника «Челсі» Жоао Педро.

Тренер вважає, що форвард лондонців першим спровокував конфлікт.

«Я – ідіот. Він стояв там, штовхав мене. Я торкнувся його, і він накинувся на мене», – заявив Енріке.

Сутичку розпочав воротар «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма, який, накинувся на Педро. Вони почали сперечатися, і, коли Ашраф Хакімі жестом показав, що той надто багато говорить, у конфлікт втрутився Енріке. Незважаючи на спроби Кімпембе утримати його, він дав Педро ляпаса.

«Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.