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«Динамо» програло «Пафосу» в кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Динамо» програло «Пафосу» в кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом

У вівторок, 5 серпня, київське «Динамо» провело перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Кияни в номінально домашньому поєдинку на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилися кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий. 

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр) 0:1

Гол: Сілва, 84

Нагадаємо, у разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де зіграють з переможцем пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 та 28 серпня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Динамо»

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