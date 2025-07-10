Пішов з життя легендарний ексгравець «Карпат»

Степан Федорович помер на 68-му році життя

Юрчишин був рекордсменом Першої ліги СРСР 1979 року за кількістю голів в сезоні

Сьогодні, 10 липня, пішов з життя легендарний ексфутболіст львівських «Карпат» Степан Юрчишин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт львівського клубу.

Степан Федорович помер на 68-му році життя. Він був рекордсменом Першої ліги СРСР 1979 року за кількістю голів в сезоні – у складі «Карпат» у 1979 році він забив 42 голи в 42 матчах.

У статусі гравця він провів за «Карпати» (1978–1991 роки) 207 матчів у всіх турнірах, забивши 87 голів.

Також Юрчишин тричі очолював львівський клуб як головний тренер: у 1992, 1999 та 2001 роках. У 2000-2005 роках входив до тренерського штабу «Карпат».

Нагадаємо, футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

Ми писали, що легендарний ямайський боксер Майк Маккаллум пішов із життя у віці 68 років. Йому дорогою до спортзалу стало зле, він зупинив машину, і незабаром помер.

Як повідомлялося, нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу помер після бою.