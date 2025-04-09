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Аргентинський голкіпер у Парижі потролив збірну Франції з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Аргентинський голкіпер у Парижі потролив збірну Франції з футболу
Еміліано Мартінес та його провокаційна кепка
фото: x.com/ESPNFC

Мартінес був одягнений у кепку із зображенням емблеми збірної Франції, яку перекривають лого трофеїв, виграних Аргентиною

Воротар «Астон Вілли» та збірної Аргентини з футболу Еміліано Мартінес потролив збірну Франції перед грою Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Еміліано Мартінес вчора, 8 квітня, разом із командою вилетів до Парижа на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «ПСЖ».

Аргентинець був одягнений у кепку із зображенням емблеми збірної Франції, яку перекривають лого трофеїв, виграних збірною Аргентини – чемпіонат світу, Кубок Америки та Фіналіссіма.

Аргентина обіграла Францію у фіналі чемпіонату світу 2022 року.

Сейв Мартінес на 123-й хвилині у фіналі проти Франції допоміг Аргентині довести зустріч до серії пенальті. У післяматчевій серії Еміліано парирував удар Кінгслі Комана та приніс своїй команді перемогу.

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.

Чвертьфінали Ліги чемпіонів проходять 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру буде зіграний 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Нагадаємо, «Арсенал» став головним фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta

Команда українця Олександра Зінченка розгромила «Реал» у першому матчі 1/4 фіналу турніру з рахунком 3:0. У іншій зустрічі ігрового дня «Інтер» обіграв «Баварію» – 2:1.

Тепер суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на вихід у півфінал у 96%, на перемогу у турнірі – у 28,4%. Шанси мадридського клубу пробитися до наступного раунду становлять 4%, виграти титул – 1,1%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

  1. «Арсенал» – 28,4%;
  2. «Барселона» – 22,4%;
  3. «Інтер» – 21,1%;
  4. «ПСЖ» – 18,8%;
  5. «Баварія» – 3,7%;
  6. «Астон Вілла» – 3,2%;
  7. «Боруссія» Дортмунд – 1,3%;
  8. «Реал» – 1,1%.
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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