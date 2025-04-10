Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: вольова перемога ПСЖ, розгром у Барселоні

За матч «Барселона» нанесла 10 ударів в площину воріт суперника, тоді як «Боруссія» змогла пробити двічі

Матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15 та 16 квітня

У середу, 9 квітня, відбулися чвертьфінальні матчі другого дня Ліги чемпіонів з футболу 2024/25. Зокрема виступили лідери чемпіонатів Іспанії та Франції – «Барселона» та ПСЖ.

Перший день чвертьфіналів Ліги чемпіонів закінчився перемогами «Арсеналу» та «Інтера». «Арсенал» на своєму полі розгромив найтитулованіший клуб Ліги чемпіонів «Реал», а «Інтер» з мінімальною різницею здолав «Баварію».

Програму другого дня Ліги чемпіонів відкривало протистояння між «Барселоною» та фіналістом минулого розіграшу турніру «Боруссією», а також ПСЖ, який вдома приймав англійську «Астон Віллу».

Як пройшли матчі другого дня чвертьфіналів Ліги чемпіонів 2024/25

У домашньому поєдинку «Барселона» розгромила фіналістів ЛЧ 2023/24 «Боруссію». У другому таймі форвард «Барселони» Роберт Левандоський оформив дубль, ще по одному голу забили вінгери Рафінья та Ямаль.

За матч «Барселона» нанесла 10 ударів в площину воріт суперника, тоді як «Боруссія» змогла пробити двічі.

ПСЖ та «Астон Вілла» в першому таймі обмінялися голами та пішли на перерву за рівного рахунку. На початку другого тайму грузинський півзахисник ПСЖ Хвіча Кварацхелія вивів парижан вперед, а на прикінці матчу захисник ПСЖ Нуну Мендеш збільшив перевагу в рахунку – 3:1.

ПСЖ окрім 11 ударів в площину воріт «Астон Вілли» також виконав дев'ять розіграшів з кутового прапорця.

«Барселона» – «Боруссія» 4:0

Голи: Рафінья, 25, Левандовські, 48, 66, Ямаль, 77

ПСЖ – «Астон Вілла» 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 — Роджерс, 35

Матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15 та 16 квітня.

Нагадаємо, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.