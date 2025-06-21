Андрій Мінєєв був чемпіоном Кяхтинського району з вільної боротьби

Гвардії сержант Андрій Мінєєв був ліквідований захисниками України 5 червня 2025 року

Сили оборони ліквідували російського окупанта Андрія Мінєєва. Про це повідомляє «Главком».

Андрій Мінєєв народився 12 листопада 1998 року у с. Дурени (Республіка Бурятія, РФ).

З дитинства займався вільною боротьбою. Був чемпіоном Кяхтинського району з вільної боротьби.

У 2022 році був мобілізований до складу 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. У 2025-му за участь у війні проти України був нагороджений медаллю Суворова.

Гвардії сержант Андрій Мінєєв був знищений захисниками України 5 червня 2025 року.

У ліквідованого окупанта лишилися двоє дітей та вагітна дружина.

Прощання з Мінєєвим відбулося сьогодні, 21 червня, у м. Кяхта (Республіка Бурятія, РФ).

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.