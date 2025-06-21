Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мав двох дітей та вагітну дружину. ЗСУ на фронті знищили бурятського борця

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Мав двох дітей та вагітну дружину. ЗСУ на фронті знищили бурятського борця
Андрій Мінєєв був чемпіоном Кяхтинського району з вільної боротьби

Гвардії сержант Андрій Мінєєв був ліквідований захисниками України 5 червня 2025 року

Сили оборони ліквідували російського окупанта Андрія Мінєєва. Про це повідомляє «Главком».

Андрій Мінєєв народився 12 листопада 1998 року у с. Дурени (Республіка Бурятія, РФ).

З дитинства займався вільною боротьбою. Був чемпіоном Кяхтинського району з вільної боротьби.

У 2022 році був мобілізований до складу 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. У 2025-му за участь у війні проти України був нагороджений медаллю Суворова.

Гвардії сержант Андрій Мінєєв був знищений захисниками України 5 червня 2025 року.

У ліквідованого окупанта лишилися двоє дітей та вагітна дружина.

Прощання з Мінєєвим відбулося сьогодні, 21 червня, у м. Кяхта (Республіка Бурятія, РФ).

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: окупанти війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту
Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими
14 червня, 16:37
Спецоперація «Павутина». Експерти пояснили, навіщо Росія накриває літаки автомобільними шинами
Спецоперація «Павутина». Експерти пояснили, навіщо Росія накриває літаки автомобільними шинами
5 червня, 10:58
Українські удари повинні змусити адміністрацію Трампа переглянути плани щодо протиракетного щита «Золотий купол»
Операція «Павутина» викрила недоліки витрат Трампа на армію США
3 червня, 10:25
Майнові статки, які хотіла розділити Марина Порошенко, сягають понад 17 млрд грн
Бізнесове розлучення Петра і Марини Порошенків. Нові деталі скандальної справи Санкції
3 червня, 09:00
Українські дрони ламають шаблони
Як спецоперація СБУ вплине на світову політику
2 червня, 18:22
Після 28 травня частина працівників втратить бронь від мобілізації
Після 28 травня частина працівників втратить бронь від мобілізації
28 травня, 07:33
Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
27 травня, 11:02
Розгляд обвинувального акту щодо кримського екссудді перебуває у Печерському райсуді з листопада 2019 року
Утік від тюрми до ЗСУ. Обвинувачений у держзраді кримський екссуддя демобілізувався
26 травня, 09:33
Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні
«Війна потребує рішень». Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до Нацгвардії
21 травня, 21:34

Новини

Мав двох дітей та вагітну дружину. ЗСУ на фронті знищили бурятського борця
Мав двох дітей та вагітну дружину. ЗСУ на фронті знищили бурятського борця
Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у фіналі трав'яного турніру WTA
Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у фіналі трав'яного турніру WTA
Вірц звернувся до вболівальників «Ліверпуля» після рекордного трансферу
Вірц звернувся до вболівальників «Ліверпуля» після рекордного трансферу
Журналіст розкритикував дружину Сидорчука, яка написала, що «українців додому повертають стоматологи»
Журналіст розкритикував дружину Сидорчука, яка написала, що «українців додому повертають стоматологи»
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу: відсторонили за два дні до старту
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу: відсторонили за два дні до старту
«Шкільний м’яч»: де дивитися фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру
«Шкільний м’яч»: де дивитися фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
14K
Путін: Україна – наша
12K
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч
9738
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7353
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua