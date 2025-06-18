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США десятиліттями шпигували за Росією за допомогою крихітного підводного човна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США десятиліттями шпигували за Росією за допомогою крихітного підводного човна
Місії підводного човна були різноманітними та секретними
фото:nationalinterest.org

Крихітний американський підводний човен NR-1 десятиліттями шпигував за Росією, а Кремль про це так і не дізнався

Американський експериментальний атомний підводний човен NR-1 Nerwin майже 40 років залишався одним із найзасекреченіших інструментів розвідки США проти Радянського Союзу, а потім і Росії. Як повідомляє «Главком» із посиланням на авторитетний американський журнал The National Interest, ця унікальна субмарина виконувала спеціальні місії, про які досі відомо дуже мало.

За інформацією військового аналітика Брендона Вайхерта, NR-1 був на озброєнні ВМС США з 1969 по 2008 рік і був визнаний найкомпактнішим атомним підводним човном в історії американського флоту. Конструкція була гібридом між класичним підводним човном і глибоководним дослідницьким апаратом, що давало унікальні можливості для проведення секретних операцій.

«Міні-субмарина була розроблена не для бою, а для таємних глибоководних досліджень, підйому вантажів з морського дна та шпигунських місій», – наголошує Вайхерт у своїй статті.

Технічні характеристики NR-1 вражають навіть за сучасними мірками. При водотоннажності всього 400 тонн (для порівняння, стандартний атомний підводний човен важить понад 6 000 тонн), субмарина була оснащена революційними для свого часу системами. Конструкція включала висувні колеса для пересування по морському дну, що дозволяло їй буквально «їздити» океанським грунтом, залишаючись непоміченою. Три оглядові вікна діаметром чотири дюйми забезпечували пряме візуальне спостереження, а спеціальний маніпулятор давав можливість працювати з об'єктами під водою.

NR-1 могла занурюватись на глибину до 1 000 метрів, що значно перевищувало можливості більшості підводних апаратів того часу. Екіпаж субмарини зазвичай складався з 10-13 висококваліфікованих фахівців, які працювали у вкрай важких умовах.

За даними американських джерел, NR-1 активно використовувалася для збору розвідувальної інформації про радянські, а пізніше російські підводні комунікації, пошук і вивчення об'єктів військового призначення, що затонули, а також для встановлення підслуховуючого обладнання. Багато операцій цього унікального підводного човна досі залишаються засекреченими.

Нагадаємо, Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу SSN-AUKUS з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках AUKUS – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США.

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Теги: США росіяни росія субмарина шпигун

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